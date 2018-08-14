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Ушёл из жизни народный артист Беларуси Николай Кириченко

14 августа 2018 19:42
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Новости Беларуси. Театр никогда не умрет, никогда. Так два года назад в эфире нашего телеканала в день своего 70-летнего юбилея говорил Николай Кириченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но сам он оказался не вечным. Печальная весть пришла буквально считанные минуты назад. Легендарного белорусского актера не стало. Он умер на 73-м году жизни. Народный артист Беларуси без малого полвека отдал родной купаловской сцене.

Николай Кириченко: «У нас актеры на пенсию не выходят, их уносят»

А на протяжении 4-х лет даже возглавлял театр. На его счету более сотни театральных и киноролей. Самые яркие: Ягайло в «Князе Витовте», Язэп Карыта в «Ажаніцца – не журыцца», Джон в «Кровавой Мэри», Менахэм в «Поминальной молитве» и многие другие.

# Некролог # Культура # Фотофакт

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