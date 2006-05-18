Сегодня - Международный день музеев

В Беларуси в этот день все музеи примут посетителей бесплатно. В республике в системе Министерства культуры 135 учреждений - хранителей памятников искусства и истории.Только за прошлый год белорусские музеи приняли около трех миллионов гостей. Причем число иностранных посетителей постоянно растет. На первом месте по популярности - Национальный художественный музей. Далее - мемориальный комплекс "Хатынь", Курган Славы, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", Мирский и Несвижский замки, Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны.

Вчера Государственный литературный музей Янки Купалы впервые представил новые экспонаты из своих фондов. Это личные вещи белорусского песняра, его рукописи и фотографии. Исследователи творчества Янки Купалы приурочили экспозицию к Международному дню музеев.

На праздник белорусской поэзии съехались фольклорные коллективы и барды, белорусские писатели и ученые.