Прямой эфир

Сегодня - Международный день музеев

18 мая 2006 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Беларуси в этот день все музеи примут посетителей бесплатно. В республике в системе Министерства культуры 135 учреждений - хранителей памятников искусства и истории.Только за прошлый год белорусские музеи приняли около трех миллионов гостей. Причем число иностранных посетителей постоянно растет. На первом месте по популярности - Национальный художественный музей. Далее  - мемориальный комплекс "Хатынь", Курган Славы, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", Мирский и Несвижский замки, Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны.
Вчера  Государственный литературный музей Янки Купалы впервые представил  новые экспонаты из своих фондов. Это  личные вещи белорусского песняра, его рукописи и фотографии. Исследователи творчества Янки Купалы приурочили экспозицию к Международному  дню музеев.
На праздник белорусской  поэзии  съехались фольклорные коллективы и барды, белорусские  писатели и ученые.
# Культура # Ночь музеев # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
17 мая 2006 13:31

Минский Петропавловский собор - на реконструкции

17 мая 2006 13:30

Витебск готовится к фестивалю

16 мая 2006 15:24

На кинофестиваль <Золотой Витязь> отправятся белорусские кинематографисты