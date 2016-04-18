Сегодня, 18 апреля, в 20:15 стартует новый проект «Две звезды» на СТВ

Новости Беларуси. Считанные часы остаются и до главной музыкальной премьеры телеканала СТВ. Именно сегодня в 20:15 стартует новый проект «Две звезды». Несколько недель ведущие новостных, спортивных, развлекательных программ учились вокальному мастерству.

Наставниками стали популярные артисты, которые не нуждаются в представлении. Всего 8 звездных пар и 4 эфира. Лучший дуэт выпуска выберет авторитетное жюри, а вот победителя вокального проекта определит народное голосование.

Наверняка будет и финальное шоу. Все, что не вошло в эфир, тоже можно будет увидеть — в отдельной программе под названием «Лучшее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.