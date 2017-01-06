Рождественский вертеп, сделанный маленькими иконописцами, установят 6 января в Гродно

Новости Беларуси. 6 января в Гродно установят рождественский вертеп для строящейся школы в новом микрорайоне. Откроют его после ночного богослужения. Это работа юных иконописцев.

Ребята также занимаются восстановлением старых икон и созданием собственных. Несмотря на школьный возраст, они уже участвовали в росписи колокольни знаменитого Жировичского монастыря, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дарья Калиберда, преподаватель молодежной иконописной студии:

Они могут делать какие-то простые работы: может быть что-то отмыть, что-то расчистить, что-то зашлифовать. У нас была и роспись колокольни в Жировичах. Я им доверяю очень многое.

Старательно выписывая линии, ученики похожи на ювелиров. В мастерской атмосфера таинственности: вместо холста – дощечки, вместо рисунков из-под кисти смотрят лики святых. Вскоре ребята понемногу начнут вести реставрационные работы: восстанавливать старые иконы и хоругви.