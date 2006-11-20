Россия и Беларусь договорились о совместном кинопроизводстве

Первый заместитель министра культуры Беларуси Владимир Рылатко и начальник управления кинематографии федерального агентства по культуре и массовым коммуникациям России Сергей Лазарук подписали дополнительное соглашение к договору о партнерстве и сотрудничестве.Первый подобный договор был подписан пять лет назад. Тогда на базе кинотеатра "Центральный" создали Центр российской кинематографии. Сегодня здесь регулярно проводят премьерные показы нового русского кино, организовывают встречи с артистами и режиссерами. Дальше - больше. Причем не только в кинопрокатной сфере, но и в совместном производстве фильмов и продвижении их на кинематографические рынки стран-соседей. Помощь в этой работе окажет Общественный совет. В его составе известные кинематографисты, критики и журналисты Беларуси и России. Первые предложения и пожелания озвучили после подписания договора.