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Приблизительная стоимость старинной иконы, обнаруженной в посылке из США, составляет 4 тысячи долларов

22 марта 2017 10:36
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Новости Беларуси. Старинную икону Смоленской Богоматери обнаружили сотрудники Минской региональной таможни в посылке из США. В почтовом отправлении, как было указано в декларации, должна была находиться картина с рамкой.

При досмотре специалисты нашли завернутый в полиэтиленовую пленку и бумагу образ в серебряном окладе, выполненный с использованием техники золочения.

Икона была написана во второй половине XIX века и является культурной ценностью. По предварительной оценке, ее стоимость составляет около 4 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Иконы

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