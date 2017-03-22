Приблизительная стоимость старинной иконы, обнаруженной в посылке из США, составляет 4 тысячи долларов

Новости Беларуси. Старинную икону Смоленской Богоматери обнаружили сотрудники Минской региональной таможни в посылке из США. В почтовом отправлении, как было указано в декларации, должна была находиться картина с рамкой.

При досмотре специалисты нашли завернутый в полиэтиленовую пленку и бумагу образ в серебряном окладе, выполненный с использованием техники золочения.

Икона была написана во второй половине XIX века и является культурной ценностью. По предварительной оценке, ее стоимость составляет около 4 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.