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Премьеру фильма "Тарас Бульба" представит сам Гоголь

02 апреля 2009 10:24
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В столичном кинотеатре Центральный сегодня состоится открытие дней Гоголя в Минске, приуроченных к 200-летию со дня рождения великого писателя. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила методист кинотеатра Светлана Витковская.

В программе праздника запланирована премьера долгожданного фильма российского режиссера Владимира Бортко «Тарас Бульба» по одноименной повести Н.В.Гоголя. По замыслу организаторов, фильм представит сам Николай Гоголь. На презентации появится и другой русский классик – Александр Пушкин. Зрителей ожидают также и другие сюрпризы.
Мероприятие состоится при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Арт-проекта Олега Коца и студии книг и аксессуаров «Вилка».
Премьеру фильма «Тарас Бульба» можно будет посмотреть сегодня и в таких минских кинотеатрах, как «Москва», «Октябрь и «Мир».

# Культура

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