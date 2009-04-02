Премьеру фильма "Тарас Бульба" представит сам Гоголь

В столичном кинотеатре Центральный сегодня состоится открытие дней Гоголя в Минске, приуроченных к 200-летию со дня рождения великого писателя. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила методист кинотеатра Светлана Витковская.

В программе праздника запланирована премьера долгожданного фильма российского режиссера Владимира Бортко «Тарас Бульба» по одноименной повести Н.В.Гоголя. По замыслу организаторов, фильм представит сам Николай Гоголь. На презентации появится и другой русский классик – Александр Пушкин. Зрителей ожидают также и другие сюрпризы.

Мероприятие состоится при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Арт-проекта Олега Коца и студии книг и аксессуаров «Вилка».

Премьеру фильма «Тарас Бульба» можно будет посмотреть сегодня и в таких минских кинотеатрах, как «Москва», «Октябрь и «Мир».