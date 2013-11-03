Премьера белорусского фильма «Роль» Константина Лопушанского состоялась на кинофестивале «Листопад»

Новости Минска. 3 ноября в основном конкурсе кинофестиваля «Листопад» состоялась премьера отечественной картины – фильма «Роль» Константина Лопушанского. Над лентой трудились кинематографисты из четырех стран – Беларуси, России, Финляндии и Германии. Но режиссер подчеркивает, что по духу – это белорусская лента.

Фильм представляет собой историю о гениальном актере эпохи «Серебряного века», которому выпадает шанс прожить чужую жизнь. Основные съемки велись у нас в республике.

Константин Лопушанский, автор сценария, режиссер фильма «Роль»:

Важно, чтобы фильм был представлен хорошо, чтобы была возможность общения со зрителем, чтобы люди увидели его, чтобы он привлек внимание. А так как он создавался в Беларуси в большей части, то я очень заинтересован, чтобы люди в Беларуси увидели то, что у них снималось.

Члены жюри пока не говорят о шансах на золото «Листопада» – интрига разрешится лишь на церемонии закрытия. Но зрители могут внести свою лепту в оценку картины, ведь именно кинолюбители определят судьбу приза зрительских симпатий.

Продолжается конкурсная борьба и на «Листопадике». Сегодня на суд юных зрителей была представлена датская картина «Грандиозное птичье состязание».

Программа «Листопада» в этом году как никогда насыщена. Только за один день кинолюбителям представляется возможность увидеть до 20 картин, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.