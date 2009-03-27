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Полтысячи памятников архитектуры реставрируют в Беларуси в Год родной земли

27 марта 2009 08:52
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В 2009-м продолжается восстановление Несвижского и Мирского замков. До конца года завершаются работы во дворце в городе Коссово Ивацевичского района Брестской области, комплексе бывшего коллегиума иезуитов в деревне Юровичи на Гомельщине. Под православную церковь в деревне Лесная в Могилёвской области сейчас переоборудуется часовня начала 20-го века.

Из республиканского бюджета на эти цели выделено свыше 5 миллиардов рублей. На нынешний год запланировано начало реконструкции знаменитой Коложской церкви, а также подготовка проектной документации реконструкции здания театра Янки Купалы.
# Культура

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