Полтысячи памятников архитектуры реставрируют в Беларуси в Год родной земли

В 2009-м продолжается восстановление Несвижского и Мирского замков. До конца года завершаются работы во дворце в городе Коссово Ивацевичского района Брестской области, комплексе бывшего коллегиума иезуитов в деревне Юровичи на Гомельщине. Под православную церковь в деревне Лесная в Могилёвской области сейчас переоборудуется часовня начала 20-го века.



Из республиканского бюджета на эти цели выделено свыше 5 миллиардов рублей. На нынешний год запланировано начало реконструкции знаменитой Коложской церкви, а также подготовка проектной документации реконструкции здания театра Янки Купалы.