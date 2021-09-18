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«Песня – это энциклопедия человеческой жизни». Во Дворце Республики прошла акция «Хоровое вече»

18 сентября 2021 16:21
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Новости Беларуси. Неделя народного единства запомнилась яркими инициативами городских коллективов. В финальный день праздник не пошел на спад – по всему Минску вспыхивают концерты. Они объединяют, сближают танцем, песней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Песня – это энциклопедия человеческой жизни». Во Дворце Республики прошла акция «Хоровое вече»-1

18 сентября состоялся гала-концерт «Хоровое вече». Из-за непогоды акцию перенесли с уличной площадки во Дворец Республики. Но дождь ничуть не испортил настрой.

«Песня – это энциклопедия человеческой жизни». Во Дворце Республики прошла акция «Хоровое вече»-4

«Хоровое вече» проходит в Минске третий раз. Праздник возрождает традицию масштабных хоровых концертов. Палитра разнообразная: от детских песен до духовной музыки. На сцене Дворца Республики коллективы с разных регионов Беларуси. Взрослые и дети, любители и профессионалы. Всех объединяет любовь к музыке, творчеству и великий талант.

«Песня – это энциклопедия человеческой жизни». Во Дворце Республики прошла акция «Хоровое вече»-7

Алексей Снитко, директор Минского государственного колледжа им.  М.И. Глинки:
Сегодня очень символично проводить такое мероприятие, потому что оно как никогда актуально. В Год народного единства. Для нас очень важно показать именно хоровой жанр, потому что он обладает безграничным потенциалом объединять людей. Никто не останется равнодушным, потому что человеческий голос – это самый тонкий музыкальный инструмент. Он обладает неограниченным количеством красок и, самое главное, он несет в себе еще и поэзию.

«Песня – это энциклопедия человеческой жизни». Во Дворце Республики прошла акция «Хоровое вече»-10

Программа праздника обширная. Зритель услышал шедевры белорусских и российских композиторов, а также классику советской эпохи. Открывал концерт гимн Минска.

«Песня – это энциклопедия человеческой жизни». Во Дворце Республики прошла акция «Хоровое вече»-13

Тамара Слабодчикова, доцент кафедры хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки:
Самое главное, о чем народ мечтает и думает, выражается устами хора. Хор – это вместе. Это одна душа, одно сердце, когда ты стоишь рядом с человеком, ты должен к нему приспособиться. Не себя показать, а приспособиться к нему. Где-то поддержать, где-то уступить. Это командная игра высокого уровня.

Песня – это энциклопедия человеческой жизни, которая в такой краткой, красивой, лаконичной форме выражает то, о чем думает и в чем живет человек. И самое главное, что музыка помогает эти идеи проводить более тонко, ненавязчиво, занимательно.

«Песня – это энциклопедия человеческой жизни». Во Дворце Республики прошла акция «Хоровое вече»-16

«Хоровое вече» – это отражение богатейшей национальной традиции совместного пения, которую накопили белорусы. Сегодня плоды дают всход во всех уголках родины.

# Год народного единства # Культура # Тамара Слабодчикова # Алексей Снитко # Фотофакт

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