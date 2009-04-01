Первого апреля – 200 лет со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя

Мастеру прозы и драматургии литературную известность принёс сборник – «Вечера на хуторе близ Диканьки» и поэма-роман «Мёртвые души». Вершиной творчества стала комедия «Ревизор». Произведения Гоголя оказали влияние на творчество белорусских писателей Якуба Коласа, Кузьмы Чёрного, Кондрата Крапивы и Михася Лынькова. А пьесы «Ревизор», «Женитьба» и «Записки сумасшедшего» ставили многие профессиональные и любительские театральные коллективы Беларуси.