Пекинскую оперу «Военачальницы семьи Ян» показали в Минске

Новости Беларуси. Оперным спектаклем с двухсотлетней историей «Военачальницы семьи Ян» в Минске открыли дни культуры Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановка Государственного театра Пекинской оперы – это захватывающий сюжет, 80 человек на сцене и несколько десятков метров декораций. В основе спектакля – события XII века.

Чжан Сяоцин, руководитель китайской делегации:

Особенностью Пекинской оперы является их необычное пение, а также художественные формы. Сюжет также очень необычный и интересный. Для этой оперы характерны яркие наряды, красивые декорации и насыщенные действия.