Прямой эфир

Пекинскую оперу «Военачальницы семьи Ян» показали в Минске

03 сентября 2019 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оперным спектаклем с двухсотлетней историей «Военачальницы семьи Ян» в Минске открыли дни культуры Китая,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пекинскую оперу «Военачальницы семьи Ян» показали в Минске-1

Пекинскую оперу «Военачальницы семьи Ян» показали в Минске-3

Пекинскую оперу «Военачальницы семьи Ян» показали в Минске-5

Постановка Государственного театра Пекинской оперы – это захватывающий сюжет, 80 человек на сцене и несколько десятков метров декораций. В основе спектакля – события XII века.

Пекинскую оперу «Военачальницы семьи Ян» показали в Минске-8

Чжан Сяоцин, руководитель китайской делегации:
Особенностью Пекинской оперы является их необычное пение, а также художественные формы. Сюжет также очень необычный и интересный. Для этой оперы характерны яркие наряды, красивые декорации и насыщенные действия.

Пекинскую оперу «Военачальницы семьи Ян» показали в Минске-11

Минчанам покажут и современную культуру Поднебесной. Оперный спектакль «Военачальницы семьи Ян» можно будет увидеть ещё и 3 сентября вечером на сцене Большого театра.

# Опера # Культура # Чжан Сяоцин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Секретарь правления Союза писателей России подарил Гродненской области раритетное издание Статута ВКЛ
02 сентября 2019 14:02

Секретарь правления Союза писателей России подарил Гродненской области раритетное издание Статута ВКЛ

С особым размахом. Все итоги Дня белорусской письменности в одном материале
02 сентября 2019 06:58

С особым размахом. Все итоги Дня белорусской письменности в одном материале

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»
01 сентября 2019 19:28

«Есть песни, которые после Владимира Мулявина никто и не споёт». Чем живут современные «Песняры»