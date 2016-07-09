От валеничного тира до фейерверка: как прошёл первый день фестиваля в Александрии

Новости Беларуси. В Шкловском районе на Могилевщине в самом разгаре фестиваль «Александрия собирает друзей». В празднике 9 июля примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Нужно отметить, что за годы существования фестиваль стал настоящим брендом страны: сюда приезжают многочисленные гости не только из Беларуси.

В прошлом году он собрал 70 тысяч гостей, в этом возможен рекорд — более ста тысяч человек.

Как проходит празднование, и чем организаторы решили привлечь внимание такого количества зрителей рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

Праздник продолжает набирать обороты. Дождь закончился и в эти минуты в небе над Александрией появились самолёты. Буквально через считанные секунды начнутся показательные выступления парашютистов. Гости продолжают прибывать. Не перестают радовать зрителей творческие коллективы: концерты идут сразу на нескольких сценах. На основной площадке всё меньше свободного места и всё больше праздничного настроения.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Этот год - особенный для Беларуси, Год культуры. Сегодня здесь собралась вся Беларусь. Я думаю, что душа народа, в том числе, и в песне, в книге, в слове. И в нашем большом желании жить, творить, любить

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Купалье можна святкаваць, спалучаючы яго з новымі песнями, з сучаснымі артыстамі, з сучаснымі святочнымі традыцыямі. Другая прыгожая рыса гэтага свята - што яно спалучае традыцыі святкавання Янавага дня, Купалля ў розных краінах

Одна из площадок праздника превратилась в настоящее фермерское подворье. На несколько минут каждый может почувствовать себя хозяином большой фермы. Здесь представлены все животные, которых выращивают в Могилёвской области

Участник фестиваля:

Фишка в том, что он чистопородный голштин. В три года возраста они достигают 830 килограммов

Праздник Купалья в Александрии – яркое событие не только для Могилёвской области, всей Беларуси, но и для соседних славянских стран. Это своеобразный культурный мост между тремя народами – Беларуси, России и Украины. Поэтому и угощение здесь приготовили щедрое, чтобы хватило абсолютно всем.

Чай, например, наливают из самовара, в который вмещается 7 вёдер воды.

Потчуют необычным хлебом, который приготовлен по особому, купальскому, рецепту.

Ирина Соболевская, участник фестиваля:

Вот этот хлеб весит 7 килограммов, кормовой. Вот эти круглые – они чуть легче, по 3 килограмма, потому что они с большим содержанием пшеницы, более лёгкие и более объёмные

После такой радушной белорусской встречи гости попадают на импровизированный «друкарскі» двор. На Купалье дан старт торжествам, посвящённым 500-летию белорусского книгопечатания. Здесь каждый желающий может увидеть, как в Средние века делалась бумага и как печаталась книга. И даже своими руками на макете печатного станка 16-го века изготовить офорт страницы из Библии Франциска Скорины.

Участник фестиваля:

Если краску на матрицу вставили, лист, который мы изготовили на нашем оборудовании и станок, с помощью деревянного винта и ручки зажимаем

Привычную одежду на национальный костюм сегодня с удовольствием сменила не только я. Практически каждый гость праздника облачён в традиционный наряд. Организаторы такое единодушие гостей не могли оставить без внимания и только что закончилась конкурсная программа среди зрителей на лучший купальский костюм. Выбирали Купалиша и Купалинку.

Гости фестиваля:

Это - Купалинка. Это, значит, краски, «папараць-кветка», цветочки – они на мне есть и присутствуют в венке. То есть, мы пытались создать образ Купалинки по-кличевски, Кличевский район

Обычный купальский костюм. Поверья были про русалок раньше, поэтому решили нарядить меня русалкой

Показать свою удаль можно на специальной площадке, где работает полсотни аттракционов. Каждый район Могилёвской области представил по несколько традиционных игр и забав.

Счастье можно попытать в валеничном тире или посоревноваться в ловкости в александрийском боулинге.

Поучаствовать можно и в традиционных купальских забавах, например, поискать волшебную «папараць-кветку», которая приносит удачу

Александрия собирает друзей уже в шестой раз. Впервые фестиваль прошёл в 2010 году. Тогда Купалье на Днепре приехали отметить около 3 тысяч человек. Для сравнения: сегодня здесь собрались почти 100 тысяч. Гуляния традиционно проходят на малой родине Президента Беларуси. Александр Лукашенко ежегодно принимает участие в празднике, не станет исключением и этот год. Прибытия главы государства ожидают в ближайшее время. Пожалуй, самым грандиозным событием праздника станет гала-концерт «Купальская казка» с участием звёзд белорусской и зарубежной эстрады. Главные действующие лица: волшебница, молодая практикантка по магии и влюблённый в волшебницу инспектор магического правопорядка. Всё действо раскручивается вокруг историй и традиций Купалья. Удивлять организаторы планируют по-настоящему зрелищным шоу: впервые на сценической площадке Купалья будут использовать водный экран и пиротехнику.

Финалом волшебного действа станет номер о «папараць-кветке», который будет сопровождаться работой цветных фонтанов.

А на водном экране в это время расцветёт магический цветок – символ Купалья. Это станет сигналом для яркого праздничного фейерверка. Но на этом торжества не закончатся, Александрия и завтра продолжит собирать друзей