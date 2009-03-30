Около тысячи артефактов ХVI-ХVIII веков найдено во время раскопок в Могилеве

Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин учреждения образования доктор истории Игорь Марзалюк. В числе находок такие уникальные вещи, впервые найденные на территории Беларуси в практически идеальном состоянии, как кожаные ножны меча с тиснением, стилет в ножнах с деревянной ручкой, кожаный рыцарский пояс, кожаная плетка, которые датируются второй половиной ХVI - начала ХVII веков, и др. Среди артефактов также множество керамики, элементов кожаной одежды, фрагменты оружия и даже почти 300 лет пролежавшие в земле обычные лесные орехи, которыми любили себя побаловать горожане.