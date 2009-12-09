Прямой эфир

О ценах столетней давности рассказывает новая экспозиция в Гомеле

09 декабря 2009 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В частности, она может поведать, почём фунт хлеба и сколько стоил самовар.Более тысячи местных купцов в начале прошлого века обеспечивали товарами Могилевскую, Черниговскую губернии и часть Минской. Дорогой кузнецовский фарфор, варшавское серебро, шали из Москвы, карманные часы из Швейцарии — изобилие на городском рынке обеспечивало доход торговцам почти в семьсот тысяч рублей в год. Для сравнения, фунт хлеба стоил всего три копейки.
# Культура

Другие новости рубрики

Все новости
09 декабря 2009 07:48

День рождения Максима Богдановича

08 декабря 2009 18:40

Неслужебный роман – Алисе Фрейндлих 75 лет

08 декабря 2009 15:37

Архивы Радзивиллов и Несвижскую коллекцию книг включили во всемирный регистр ЮНЕСКО