О ценах столетней давности рассказывает новая экспозиция в Гомеле

В частности, она может поведать, почём фунт хлеба и сколько стоил самовар.Более тысячи местных купцов в начале прошлого века обеспечивали товарами Могилевскую, Черниговскую губернии и часть Минской. Дорогой кузнецовский фарфор, варшавское серебро, шали из Москвы, карманные часы из Швейцарии — изобилие на городском рынке обеспечивало доход торговцам почти в семьсот тысяч рублей в год. Для сравнения, фунт хлеба стоил всего три копейки.