Неслужебный роман – Алисе Фрейндлих 75 лет

В копилке этой удивительно талантливой женщины более шестидесяти киноролей и полсотни театральных работ, все они по праву составляют золотой фонд русской культуры.

На пути к признанию в жизни этой коренной ленинградки было трое мужчин и два служебных романа. Самый главный — с режиссером Игорем Владимировым, который переманил тогда еще только начинающую актрису из «Комиссаржевки» в «Ленсовет». 20 лет службы в одном театре и почти столько же в браке с его главным режиссером Владимировым стали судьбоносными в жизни актрисы. От этого брака у Фрейндлих – дочь Варвара.

Ее первые роли были из амплуа травести. И в «Комиссаржевке», и в «Ленсовете» на первых порах она не отступала от своего прежнего амплуа: роль Малыша в истории о Карлсоне обычно собирала в зале больше взрослых, чем детей. По иронии судьбы, опыт травести не помог ей сыграть у Рязанова в «Гусарской балладе». Ее женственность не смог скрыть даже строгий гусарский мундир. Вместо Фрейндлих роль Шурочки исполнила Лариса Голубкина. Потом она не сыграла у Рязанова в «Зигзаге удачи», потому что ждала появления Варвары, и в театральной постановке «С легким паром!», которая писалась специально для нее.

Судьба вместе с Рязановым готовила ее, наверное, к самой главной в жизни роли — Людмилы Прокофьевны в «Служебном романе». Создавая облик своей героини, Алиса Фрейндлих излазила всю гардеробную «Мосфильма», чтобы найти подходящий кримпленовый костюм 52-го размера. Походку актриса, по ее собственному признанию, взяла из жизни.

После выхода фильма на экран, актриса, что называется, «проснулась знаменитой». Образ «мымры» подарила ей народное признание всесоюзного масштаба. Алиса Бруновна и сейчас называет ее одной из самых главных своих ролей.

Фрейндлих из тех актрис, которые из роли в роль переносят свой, совершенно уникальный, неповторимый шарм. Фирменной по праву считается ее улыбка: улыбка на полпути, как бы сомневающаяся, чуть-чуть стесняющаяся.