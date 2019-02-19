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Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

19 февраля 2019 20:25
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Новости Беларуси. Жодинские художники в Минске. Впервые в художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка «АРТ-Жодино».

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске-1

Более тридцати живописцев представили публике свои лучшие картины. Главной стала тема малой родины.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске-4

Жодино на полотнах не только город машиностроителей, но и один из самых живописных уголков страны. Участие приняли не только профессионалы своего дела, но и любители этого творчества.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске-7

Марина Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры»:
Экспозиция составляет четыре зала, мы очень интересно обыграли наше выставочное пространство. В главном зале представлено все разнообразие художественных работ, также зал пейзажной живописи, патриотической и абстрактного искусства.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске-10

Александр Казак, художник:
Есть работы достаточно интересные по содержанию, разностилевые, интересные по образам и символике. Психологические аспекты проявляются в этих работах.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске-13

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске-15

Всего представлено более 80 работ. Свою любовь к малой родине портретисты обнаруживают в пейзажах. В натюрмортах и портретах можно увидеть красоту родного края. Выставка продлится до 28 февраля.

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске-18

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске-20

# Выставки в Минске # Культура # Марина Татаревич # Александр Казак # Фотофакт

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