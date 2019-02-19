Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Новости Беларуси. Жодинские художники в Минске. Впервые в художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка «АРТ-Жодино».
Новости Беларуси. Жодинские художники в Минске. Впервые в художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка «АРТ-Жодино».
Более тридцати живописцев представили публике свои лучшие картины. Главной стала тема малой родины.
Жодино на полотнах не только город машиностроителей, но и один из самых живописных уголков страны. Участие приняли не только профессионалы своего дела, но и любители этого творчества.
Марина Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры»:
Экспозиция составляет четыре зала, мы очень интересно обыграли наше выставочное пространство. В главном зале представлено все разнообразие художественных работ, также зал пейзажной живописи, патриотической и абстрактного искусства.
Александр Казак, художник:
Есть работы достаточно интересные по содержанию, разностилевые, интересные по образам и символике. Психологические аспекты проявляются в этих работах.
Всего представлено более 80 работ. Свою любовь к малой родине портретисты обнаруживают в пейзажах. В натюрмортах и портретах можно увидеть красоту родного края. Выставка продлится до 28 февраля.