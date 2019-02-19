Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Новости Беларуси. Жодинские художники в Минске. Впервые в художественной галерее «Университет культуры» открылась выставка «АРТ-Жодино».

Более тридцати живописцев представили публике свои лучшие картины. Главной стала тема малой родины.

Жодино на полотнах не только город машиностроителей, но и один из самых живописных уголков страны. Участие приняли не только профессионалы своего дела, но и любители этого творчества.

Марина Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры»:

Экспозиция составляет четыре зала, мы очень интересно обыграли наше выставочное пространство. В главном зале представлено все разнообразие художественных работ, также зал пейзажной живописи, патриотической и абстрактного искусства.

Александр Казак, художник:

Есть работы достаточно интересные по содержанию, разностилевые, интересные по образам и символике. Психологические аспекты проявляются в этих работах.