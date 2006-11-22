Народная артистка Беларуси Мария Захаревич отмечает юбилей

Она стала образом белорусской женщины. И не только потому, что на Купаловской сцене сыграла немало белорусок. Просто мудрость, терпение, душевная красота - в ее характере, голосе и облике. Народная артистка Беларуси Мария Захаревич 22 ноября отмечает юбилей. Её по праву называют ведущим мастером сцены национального академического театра имени Янки Купалы. Вот уже полвека жизнь актрисы неразрывно связана с ним.



С 70-летием народную артистку Беларуси поздравил Президент страны Александр Лукашенко. "Благодаря неповторимому таланту и утонченному мастерству Вы создали в театре, кино, на радио и телевидении ряд запоминающихся женских образов, привлекающих целостностью характера, душевной щедростью и чистотой. Сегодня Вы - одна из самых ярких звезд прославленной купаловской сцены - работаете искренне и самоотверженно, являетесь для молодых поколений артистов примером неутомимого творческого служения театру", - говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Марии Захаревич здоровья, вдохновения, успехов, новых интересных ролей, счастья и хорошего настроения.