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Народная артистка Беларуси Мария Захаревич отмечает юбилей

22 ноября 2006 12:53
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Она стала образом белорусской женщины. И не только потому, что на Купаловской сцене сыграла немало белорусок. Просто мудрость, терпение, душевная красота - в ее характере, голосе и облике. Народная артистка Беларуси Мария Захаревич 22 ноября отмечает юбилей. Её  по праву называют ведущим мастером сцены национального академического театра имени Янки Купалы. Вот уже полвека жизнь актрисы  неразрывно связана с ним.

С 70-летием народную артистку Беларуси поздравил Президент страны Александр Лукашенко. "Благодаря неповторимому таланту и утонченному мастерству Вы создали в театре, кино, на радио и телевидении ряд запоминающихся женских образов, привлекающих целостностью характера, душевной щедростью и чистотой. Сегодня Вы - одна из самых ярких звезд прославленной купаловской сцены - работаете искренне и самоотверженно, являетесь для молодых поколений артистов примером неутомимого творческого служения театру", - говорится в поздравлении.  Александр Лукашенко пожелал Марии Захаревич здоровья, вдохновения, успехов, новых интересных ролей, счастья и хорошего настроения.
# Культура

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