Национальная музыкальная премия в области эстрадного искусства - условия участия в конкурсе

Национальная музыкальная премия проводится в соответствии с решением Правительства Республики Беларусь в целях развития национального эстрадного музыкального искусства, создания условий для продвижения творчества талантливых исполнителей, представителей белорусской эстрады.

Организаторами Национальной музыкальной премии являются Министерство культуры и ЗАО «Столичное телевидение».

Национальная музыкальная премия проводится по 16 НОМИНАЦИЯМ, победителей в которых определят экспертный совет и телезрители (Интернет- и sms-голосование):

«Лучшая песня года», «Лучший женский вокал», «Лучший мужской вокал», «Лучшая музыкальная группа», «Открытие года», «Лучший автор музыки», «Лучший автор слов», «Лучшая песня на белорусском языке», «Лучший альбом года», «Лучший концерт года», «Лучший клип года», «Лучший журналист (музыкальный критик)», «Лучший продюсер», «За вклад в развитие белорусской эстрады», «Лучший гастрольный тур», «Звездочка года (лучший юный исполнитель)». Будут вручены специальные призы.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Участие в конкурсе могут принимать исполнители и творческие коллективы, авторы, представители эстрадного музыкального искусства.

На конкурс представляются творческие проекты, реализованные в области эстрадного музыкального искусства в 2011 году.

Для участия в конкурсе участники направляют в Молодежный театр эстрады (220007, г.Минск, ул.Московская, 18 а) следующие материалы:

заявку с указанием фамилии, собственного имени, отчества, года рождения, творческого псевдонима, места работы (учебы), контактного телефона, адреса электронной почты, а также номинации, в которой предполагается участие конкурсанта;

творческую биографию;

краткую информацию о творческом проекте;

аудио- и (или) видеозапись;

публикации на русском (белорусском) языке в печатном виде и их электронную версию (для участия в номинации «Лучший журналист (музыкальный критик)»).

Материалы принимаются до 15 ноября 2011 года.

Материалы, представленные не в полном объеме или поступившие после установленного срока, не принимаются.

Торжественная церемония вручения премий состоится 13 декабря 2011 года в ГУ «Дворец Республики».