На международном кинофестивале "Листопад-2006" начались первые конкурсные показы

Основной площадкой фестиваля традиционно стал кинотеатр "Октябрь". В программе фильм белорусского режиссера Сергея Сычева "Я помню" о чернобыльской трагедии.

Эту картину уже отметили на международных фестивалях. Кроме того, вечером зрители смогут оценить режиссерский дебют Авдотьи Смирновой - психологическую драму "Связь" и посмотреть черную комедию Кирилла Серебренникова "Изображая жертву". Эта картина недавно одержала победу на недавнем Римском кинофестивале и удостоена гран-при российского "Кинотавра".

Тем временем в столице прошел премьерный показ фильма народной артистки России Натальи Бондарчук "Пушкин: последняя дуэль", начались ретроспективные и внеконкурсные показы в Доме кино, кинотеатрах Мир и Центральный. Фестивальная дирекция говорит, что гости церемонии открытия форума - это далеко не все звезды кино, которые посетят "Листопад-2006" и обещает сюрпризы.