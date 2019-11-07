Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Новости Беларуси. Вечер памяти Арно Бабаджаняна собрал поклонников творчества композитора в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерт с символичным названием «Верни мне музыку» – масштабный проект белорусских артистов и международного фонда памяти композитора.

Выдающего армянского пианиста, педагога и народного артиста СССР вспоминали золотыми шлягерами. В исполнении Национального академического народного оркестра прозвучали более 20 известных композиций. Популярные советские песни «Королева красоты», «Лучший город земли», «Благодарю тебя» украсили голоса артистов из России – Карена Мовсесяна и Николая Рябухи.

Карен Мовсесян, солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (Россия):

Это, безусловно, очень важно, очень серьезно, очень трогательно, очень значимо. Значимо для культурной жизни обеих стран, поскольку культурное наследие Бабаджаняна не делимо, оно не градируется по каким-либо национальным критериям либо происхожденческим. Оно общее, оно наше, оно советское.

Николай Рябуха, солист Международного фонда Арно Бабаджаняна (Россия):

Я на самом деле счастлив, потому что если такое количество людей пришло на концерт, это, наверное, самая большая награда и для артиста, и вообще для музыки и творчества великого Арно Бабаджаняна.

Александр Кремко, дирижер, заслуженный артист Беларуси:

Бабаджаняна песни в любое поколение, в любые века всегда звучащие, они созвучны времени, они зажигательные, они заводят, они душевные. Они заставляют и грустить, и радоваться.