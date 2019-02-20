Прямой эфир

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве

20 февраля 2019 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве-1

Ранее коллектив играл только на цимбалах. Теперь присоединились бас-гитара, аккордеон, ударные и фортепиано. Заниматься в Раковскую школу искусств приезжают и из столицы, ведь о престиже ансамбля знают и за пределами агрогородка.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве-4

Юные таланты неоднократно побеждали на музыкальных конкурсах в Польше, Италии и Германии.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве-7

Екатерина Дворецкая, руководитель ансамбля народных инструментов «Менестрели» Раковской детской школы искусств:
Мы приняли участие в телевизионном проекте «Кубок дружбы». Там были прямые трансляции на YouTube. Это было интересно, родители могли понаблюдать.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве-10

Анна Драневич, участник ансамбля народных инструментов «Менестрели» Раковской детской школы искусств:
Мы готовимся к конкурсу, много репетируем. Приедем, надо сцену опробовать, чтобы все получилось.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве-13

Репетиции трехчасовые, перед важными выступлениями музыканты встречаются почти каждый день. В репертуаре коллектива множество каверов на популярные зарубежные песни, но чаще звучат белорусские мотивы.

«Много репетируем»: детский музыкальный ансамбль из Ракова готовится к масштабному конкурсу в Литве-16

Ансамбль состоит из 13 человек разных возрастов. Объединяет их трудолюбие и желание музыкой прикоснуться к самым тонким струнам души.

# Музыкальное искусство # Культура # Екатерина Дворецкая # Галина Драневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино
20 февраля 2019 14:34

Деревянная обувь советских военнопленных и «рубашечка» для гранаты. Показываем уникальные экспонаты музея в Жодино

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске
19 февраля 2019 20:25

Не только город больших машин. Выставка «АРТ-Жодино» открылась в Минске

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок
19 февраля 2019 20:07

Гомельские Пикассо. Всем желающим предложили проявить свое творчество на одной из выставочных площадок