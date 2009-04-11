Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечают в мире

11 апреля 1945 года заключенные самого известного концентрационного лагеря Бухенвальд поднялись на вооруженное восстание. Помощи людям ждать было не от кого и десятки тысяч заключенных сами встали на защиту своих жизней. Сегодня по всему миру вспоминают имена замученных в те страшные годы узников фашистского режима.



Самое крупное после Львовского, Минское гетто, просуществовало чуть более двух лет, но за это время стало могилой для сотни тысяч евреев. Решение о его создании было принято через три недели после захвата Минска вермахтом. Нееврейское население отсюда было выселено, а на участок размером чуть больше квадратного километра согнали сто тысяч евреев.



- Мы все смертны, нас немного осталось, но пока есть памятники, будет жить и память, рассказал телеканалу СТВ бывший узник минского гетто Леонид РУБИНШТЕЙН.



Тишина и покой этого проклятого святого места у бывшего узника минского гетто Леонида Михайловича рождает отнюдь не мирные воспоминания; вызывая трепет, обновляет в памяти картины тех страшных черно-белых дней.



- Мы говорим о фашизме, но не стоит забывать и об антифашистах, говорит бывший узник минского гетто Леонид РУБИНШТЕЙН. – Таких немцев было очень много, и ими может гордиться Германия.



В 37-м году эсэсовцы возвели один из самых печально-известных концентрационных лагерей. «Бухенвальду» суждено было стать фабрикой смерти, синонимом варварства и безысходности. Попавших сюда мужчин, женщин, стариков и детей нацисты использовали не только как бесплатную рабочую силу, но и в качестве сырья. Известно, что из «страсти» жены коменданта к татуировке, из разрисованной человеческой кожи здесь делали перчатки, дамские сумочки, абажуры.



Осужденных на смерть фашисты заставляли петь, танцевать, а потом безжалостно расстреливали, или живыми бросали в огонь. 65 лет прошло с тех страшных дней, но память людская не стареет. Сегодня на месте Минского гетто - Мемориальный комплекс «Яма» в память о жертвах гитлеровского геноцида.