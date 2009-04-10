Юные музыканты со всей Беларуси приехали в Столбцовскую школу искусств

Талантливые трубачи, саксофонисты и барабанщики ударной и виртуозной игрой удивляли не только жюри регионального конкурса, но и своих педагогов.

Это не вступительный экзамен в консерваторию. Впрочем, участники регионального конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах вскоре попробуют силы и на профессиональном уровне. А пока в столбцовской школе искусств юные таланты собирают свой духовой оркестр. Саксофон, кларнет, труба, флейта, гобой – мелодичные звуки слышатся отовсюду.

За 12-летнюю историю конкурса на сцену школы искусств выходили тысячи талантливых ребят не только из Беларуси. Статус регионального позволяет приглашать музыкантов из соседних государств. Сегодня за дипломы лауреатов соревнуются более 190 молодых одаренных артистов со всей республики.

- Сложно уследить за судьбой лауреатов и дипломантов конкурса, - Тамара БАРЕХОВА, директор Столбцовской школы искусств. - Дети, которые получили здесь путевки в жизнь стали лауреатами не только нашего конкурса. Здесь не принято играть плохо, сюда едут самые-самые.

Самые-самые перед выходом волнуются, но под строгим взглядом жюри уже думают только об игре. Труба зовёт и главное – не затаить дыхание.

Профессор московской консерватории, дирижер государственного духового оркестра России Олег Лебединский уже второй раз глава жюри конкурса. Московский гость особо отмечает, что в Беларуси искусству и юным дарованиям уделяют большое внимание. Профессионализм детей и педагогов заметно вырос.

- Это не рядовое событие, здесь участвуют более 190 детей, - говорит корреспонденту СТВ Олег Лебединский, председатель жюри ХII регионального конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах. - И я думаю, учреждения культуры должны присутствовать на таких мероприятиях. Я считаю, этот конкурс достоин быть замеченным, чтобы его освещали на должном уровне.

Всё как по нотам. Саксофоны и флейты далее уступят место барабанам. Ударной игрой будут удивлять уже другие таланты. Конкурс назовёт имена лучших и возможно для кого-то станет ступенькой в большую жизнь в музыкальное искусство.

