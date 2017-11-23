Лучшие шлягеры 20 века в исполнении звёзд белорусской эстрады: новое шоу «Звезда эпохи» стартует в декабре

С приходом зимы телеканал СТВ предлагает всем отправиться в музыкальное путешествие во времени! Лучшие шлягеры 20 века получат новую жизнь в исполнении звезд белорусской эстрады. Однако идеального вокала мало, артистам нужно постараться передать дух эпохи.

Над перевоплощением трудится огромная команда, а результат оценивает жюри… Начнем с 30-х годов, на сцене оперный певец Илья Сильчуков.

«Танго Магнолия» и рассказ о женщине, тоскующей о своём любимом в Сингапуре, стал мировым хитом. Александр Вертинский даже вспоминал, как однажды в Париже один английский господин попросил его исполнить знакомый мотив. Незнакомцем оказался сам Принц Уэльский!

Но перенесемся в 1947 год, когда на Большой экран вышел фильм «Весна» с Любовью Орловой. Право исполнить песню замечательной кинодивы досталось молодой маме Анне Шаркуновой. Но какое шоу без курьезов!?

Хулиганская и заводная. Популярной песня «Шаланды полные кефали» стала в 1943 году после выхода фильма «Два бойца», где ее исполнил Марк Бернес. Но, что интересно, народный хит в официальных кругах был под запретом, как идеологически невыдержанный… Прошло время, а песню до сих пор с удовольствием напевает молодежь. Вот и Саша Немо всегда чувствовал себя в этой композиции, как рыба в воде. Однако вжиться в образ бойца-одессита оказалось не так просто.

Шоу «Звезда эпохи» подарило Искуи Абалян прекрасную возможность пополнить свой репертуар! Певица давно мечтала исполнить глубокую композицию Клавдии Шульженко «Руки», и долгожданный момент настал.

Спеть и станцевать под старые песни о главном по ту сторону экрана сможет каждый. Такая новая версия народного караоке определенно придется по вкусу зрителям, ведь на этих золотых шлягерах росла огромная советская страна, с ними связаны самые теплые воспоминания детства и первой любви. У каждого поколения они свои…

Выходить в эфир шоу «Звезда эпохи» начнет с декабря по понедельникам. Вас ждет 4 незабываемых концерта.