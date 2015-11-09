«Лістапад-2015»: Режиссера из Японии на создание фильма о любви вдохновили пейзажи Беларуси

Новости Беларуси. Страна как муза. Яркие пейзажи Синеокой вдохновили японских режиссеров на создание фильма о любви. Об этом 9 ноября сообщил постановщик из страны восходящего солнца Итиро Ямамото. Режиссера впечатлила не только белорусская природа, но и сами люди — их спокойствие и душевность. К слову, Итиро приехал в Минск для участия в 22-м Минском международном кинофестивале «Листопад». О первых набросках нового фильма расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Герои его истории — обычные солдаты. Накануне японский режиссер Итиро Ямамото презентовал белорусскому зрителю свой фильм-фантазию «Анахито-избранник». Впрочем, белорусская столица, вероятно, вдохновила мастера и на еще одну картину, в этот раз уже о Синеокой. Сегодня же он размышляет о новом фильме, лейтмотивом которой станет быт современного белоруса.

Итиро Ямамото, режиссер (Япония):

Мне было бы очень интересно снять, как, например, идет трамвай. Представим, что в вагоне уже сидит женщина. Туда вбегает мужчина. Он успевает зайти за секунду до закрытия дверей. Интересно, как на это будут смотреть пассажиры, особенно та женщина. Вот такой замысел.

Пока режиссер только планирует воплотить этот замысел в жизнь, в столичном кинотеатре «Победа» презентуют картины, уже ставшие классикой японского кино. Показ ретроспектив лучших кинолент проходит в рамках «Листопада». Самому старшему фильму из этой коллекции уже исполнилось 69 лет. Но, несмотря на это, кино пользуется популярностью у белорусского зрителя.

Ольга Водчиц, актриса:

Я очень люблю «Листопад», и как только наступает ноябрь, я всегда жду, что будет настоящий праздник кино. Стараюсь посетить все сеансы.

Анжелика Крашевская, директор Минского международного кинофестиваля «Лістапад»:

Случилось приобрести права на показы фильмов, некоторые из которых не выйдут в прокат. Поэтому это возможность увидеть интересное кино.

Японская классика представлена на пленке. В рамках «Листопада» это единственные картины, которые транслируют с помощью кинопроектора. По замыслу организаторов, именно так зритель сможет почувствовать атмосферу настоящего кино прошлого века. Кстати, фильм известного японского режиссера Кэндзи Мидзогути стал одним из самых обсуждаемых.

Макико Камия, историк Национального центра кино (Япония):

Мидзогути в своих фильмах делает акцент на эмоциональность отношений. Интерес к такой коммуникации есть у всех народов мира всех поколений. Поэтому я думаю, что белорусскому зрителю понравится картина.

Показ авторской истории Мидзогути начнется в ближайшие несколько минут. А пока...

Анастасия Винчо, СТВ:

Один из семи шедевров японского кино сейчас заряжен в кинопроектор. Его показ начнется с минуты на минуту. Фильм во всех смыслах весомый. Длина пленки составляет порядка 2-х километров, ее вес — более 10-и килограммов. А сама картина входит в топ самых лучших фильмов страны восходящего солнца. Что ж, пожелаем приятного просмотра!