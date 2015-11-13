«Лістапад-2015»: обладатель Гран-при – фильм «Урок», приза Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» – «Небесное кочевье»

Новости Беларуси. Финальные титры «Лістапада». В кинотеатре «Москва» подводят итоги уже XXII Минского международного кинофестиваля. Выбор лучшего был определенно непростым, как минимум из-за количества участников. Это 184 картины из 60 стран.

Конкурсные ленты оценивали 7 составов международного жюри, каждый из которых определил победителей и призеров в своих номинациях. «Золото» «Лістапада» и это Гран-при завоевала совместная работа болгарских и греческих кинематографистов – картина «Урок». А приз Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» направляется в Кыргызстан, авторам фильма «Небесное кочевье».

Стефан Лаудин, член жюри основного конкурса игрового кино XXII Минского международного кинофестиваля «Лістапад» (Польша):

Разные фильмы, очень интересные, очень хорошие. Я очень рад. Никаких споров не было, мы просто продолжали очень приятный вечер сегодня. Это была большая честь, даже просто приятно пообщаться с хорошими людьми эту неделю. Я очень рад. Если еще получу приглашение, обязательно приеду в Минск.

XXII минский кинофестиваль приурочен к 120-летию мирового кинемотографа. И в эти минуты на церемонии закрытия внимание гостей, конкурсантов и победителей форума приковано к французской ленте «Новейший завет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.