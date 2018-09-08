«Культовый и значимый проект». «Классика у ратуши с Velcom» в Витебске: мировые шедевры в живом исполнении и сотни зрителей

Новости Беларуси. «Классика у ратуши с Velcom» впервые вышла за пределы Минска. Масштабный проект, который четыре года подряд реализует мобильный оператор, пришелся по душе теперь и жителям фестивальной столицы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки участников, сотни зрителей и, конечно, мировые шедевры классической музыки.

Рояль в кустах? Отнюдь! В самом сердце Витебска! Уникальную возможность фестивальной столице Беларуси подарила компания Velcom.

Александр Ермаков, участник активности «Свободный рояль»:

Сегодня состоялась презентация моей песни «My birthday». Под открытым небом! В городе Витебске! С компанией Velcom! И хоть активность носит название «Свободный рояль», белоснежный инструмент не замолкал ни на минуту. Целый час более сотни зрителей наслаждались виртуозной игрой своих земляков.

Анастасия Бут, СТВ:

Фишка от Velcom и только в Витебске! Пока музыканта фотографируют на мобильные телефоны и фотоаппараты, художники рисуют его портрет. Это подарок. Такой он – удивительный и щедрый на эмоции – город Марка Шагала. «Классика у ратуши с Velcom» уже давно полюбилась жителям и гостям столицы. В Минске, в Верхнем городе, живая музыка звучала не один десяток раз. Более 150 тысяч человек стали непосредственными участниками уникального для Беларуси проекта. Символично, что и в Витебске музыка, популярная во все времена, взмывала в шагаловское небо над городской ратушей.

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Velcom:

«Классика у Ратуши» действительно культовый и значимый проект для города Минска. И он не мог остаться в границах города. Акция, которая приурочена к «Классике у ратуши с Velcom» – это встреча поездов на железнодорожном вокзале города Витебска классическими композициями.

Наталья Шиёнок, начальник отдела культуры Витебского горисполкома:

Нам очень приятно, что фестиваль «Классика у ратуши с Velcom» пришел в наш город. Первый город в Республике Беларусь после нашей замечательной столицы – города Минска. Традиции классической музыки также свято почитаемы в городе Витебске с давних времен.

Творческую эстафету у витебчан позже переняли профессионалы – музыкальная капелла «Сонорус» . Три часа на площадке под открытым небом звучали бессмертные композиции Вивальди, Моцарта, Пьяццоллы.