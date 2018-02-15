Знаменитый французский писатель и режиссёр провёл в Минске презентацию своей книги

Новости Беларуси. Во французской медиатеке студенты и школьники общались с писателем и кинорежиссером Давидом Фонкиносом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он автор более 10 романов, переведенных на 40 языков мира. Его роман «Шарлотта» стал мировым бестселлером и разошелся тиражом в 450 тысяч экземпляров. Пять лет назад автор уже приезжал в Минск. Писатель был в составе жюри кинофестиваля «Листапад».

Давид Фонкинос, писатель (Франция):

Мне очень нравится в Беларуси, я здесь уже в четвертый раз. Мы общаемся с людьми, со студентами, с деятелями культуры. Белорусы задают очень интересные и глубокие вопросы, даже философские. Например, об экзистенциализме. Это потрясающе.



Вероника Пилипенко, студент Белорусского государственного экономического университета:

Я давно изучаю французский язык и я считаю, что встреча с носителем языка – это невероятный опыт и языковой, и культурный, тем более, встреча с писателем. После этой встрече я прочту все книги Давида.