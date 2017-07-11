«Конечно же, надеюсь на победу»: первый день детского музыкального конкурса «Витебск-2017» пройдет 11 июля

Вечером 11 июля стартует первый день вокальных поединков самых юных участников «Славянского базара». По условиям, 21 артист исполнит эстрадную песню на родном языке.

Новости Беларуси. Представитель Беларуси в XV Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017» Мария Магильная выступит под 16-м номером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Магильная, участник детского музыкального конкурса «Витебск-2017» (Беларусь):

Мы сюда приехали, чтобы показать себя, набраться побольше опыта, вырасти в вокальном плане и, конечно же, надеюсь на победу.

Впервые в 2017 году имя обладателя гран-при детского конкурса станет известно еще до официального открытия международного фестиваля искусств. Победитель выступит 13 июля на открытии «Славянского базара».