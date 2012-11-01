Композитор Эдуард Ханок: Вы можете писать хоть 150 песен, шлягер уже не родите!

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» народный артист Беларуси, музыкант, композитор Эдуард Ханок.

Вы долгое время жили в Москве, недавно вернулись в Минск. Расскажите, об этом временном промежутке.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, музыкант, композитор:

Это очень хороший разговор! Дело в том, что когда развалилась страна, стали какие-то проблемы появляться, я почувствовал, что где-то что-то у меня не стыкуется. И спасибо Илье Резнику, он меня водил по каким-то высоким инстанциям. Я встречался с такими людьми, как Грызлов, Степашин, Патрушев и так далее. Однажды он полетел в Чечню и обратно прилетел с Владимиром Владимировичем Путиным и министром обороны маршалом Сергеевым, и они попросили написать песню об армии. Илья написал слова, я написал музыку – так родилась песня, которая сегодня является неофициальным гимном российской армии «Служить России суждено тебе и мне», за это я получил почетное гражданство, я стал помощником Иосифа Кобзона в Государственной Думе.

Я сначала пробовал себя в классической музыке, потом писал песни, а сейчас, хотите верьте-хотите нет, работаю с новым направлением науки. У меня есть теория творческих волн, это новое направление в науке.

Вы считаете, что в каждом человеке, используя теорию творческих волн, можно воспитать творческую личность?

Эдуард Ханок:

Это никакого отношения к воспитанию не имеет. Все человечество состоит из двух составляющих. Первое – это жизнь, второе – дело. Жизнь состоит тоже из двух составляющих: собственная жизнь и ее ремонт (медицина), дело – это творческая жизнь и ее ремонт. Самые скоропортящиеся профессии на земле – спорт, балет и шоу-бизнес. Там больше двух волн не бывает.

Пример из моей профессии. Я ушел из нее 30 лет назад. За это время все мои уважаемые коллеги – Пахмутова, Шаинский, Тухманов, Зацепин и другие – не создали ничего нового, все они держатся на уважаемых хитах. Почему так происходит? Вы попадаете в свой энергетический сектор, он вас несет, он очень быстро меняется. За 10-15 лет обновляется энергетическая кровь и дальше вы должны знать, вы можете писать хоть 150 песен, шлягер вы уже не родите.

Всплески никакого отношения к волне не имеют. Волна имеет отношение только к вашей работе. Для меня написание песенок – это было хорошим времяпрепровождением, но для меня это не все, потому что я знаю про волны. Когда я был композитор – все знают – я был недоброжелательным, а сейчас я самый доброжелательный. Раньше Пахмутова сидела за роялем, теперь – Крутой, это смена волн, а люди этого не понимают.

А есть ли какая-то теория шлягера или хита?

Эдуард Ханок:

Ничего нет! Все это пустой разговор! Когда сидит Бари Алибасов, и говорит, что я из каждого сделаю звезду, он лукавит и я вам скажу, почему. Всей нашей жизнью руководит два фактора – закономерность и случайность. Как закономерность, вы можете любой хит выстроить согласно требованиям, но любая случайность может побить всю вашу закономерность и ничего у вас не получится.

Другое дело, что есть люди в нашей профессии, продюсеры, который очень тонко улавливает. Он видит конкретного человека и он его просчитывает, он чувствует энергетику и может выстраивать по ней какие-то вещи.

Эдуард Степанович, у вас 24 ноября будет творческий вечер. Познакомьте, пожалуйста, наших телезрителей, что там будет?

Эдуард Ханок:

Там будут старые песни. Это называется, то ли еще было. А что же еще мне остается? Будет Татьяна Ольшанская петь, Искуи Абалян, Инна Афанасьева, Александр Тиханович и Ядвига Поплавская и, конечно, Александр Солодуха. Очень много я буду давать исторических видеоврезок.