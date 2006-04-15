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Когда поют солдаты...

15 апреля 2006 09:48
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В Минске прошел финальный гала-концерт IX Всеармейского телефестиваля солдатской песни, посвященного 61-й годовщине Великой Победы.На сцену Центрального Дома офицеров вышли победители и лауреаты фестиваля, а также "звезды" белорусской эстрады. Как сообщили в Министерстве обороны, с января по апрель в трех турах конкурсного отбора приняли участие более 1,5 тыс. самодеятельных исполнителей и творческих коллективов воинских частей. Жюри конкурса возглавил народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок. Фестиваль солдатской песни проводится в Беларуси ежегодно. За 9 лет в фестивале приняли участие более 15 тысяч самодеятельных исполнителей и творческих коллективов белорусской армии.
# Культура

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