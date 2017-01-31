Клад внутри скульптуры обнаружил гродненский скульптор во время реставрации бронзовой лягушки-путешественницы

Новости Беларуси. В Гродно туристы сами выбрали скульптуру, у которой загадывать желания. Этим объектом стала бронзовая лягушка-путешественница в центре города.

Любовь иностранцев к героине сказки обнаружилась случайно. Лягушке потребовалась реставрация и ее отвезли на ремонт к создателю – известному гродненскому скульптору Владимиру Пантелееву.

Когда автор отделил объект от постамента, увидел настоящий клад внутри скульптуры. Гривны, злотые, евро и литовские литы. Судя по ржавчине на монетах, туристы симпатичную лягушку облюбовали давно.

Владимир Пантелеев, скульптор:

Я видел, что периодически люди что-то подсовывают, но я не думал даже, что такая кучка наберется. Я думаю, что это даже не все. Скорее всего, что может дети и так люди вытягивали из-под нее. Сейчас сделаем уже сундучок, чтобы можно было собрать такую коллекцию монеток.

Найденные деньги автор хочет оформить в раму и подарить как сувенир туристическо-информационному центру. Параллельно скульптор уже начал набрасывать эскиз небольшого сундучка, который будет установлен рядом с «денежной» скульптурой. Таким образом, удастся сохранить и традицию, и саму скульптуру.