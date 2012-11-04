Кинофестиваль «Листопад» в Минске. 4 ноября жюри и зрители смогут оценить 30 картин из пяти стран

Новости Беларуси. Очередной конкурсный день 4 ноября на Международном кинофестивале «Листопад». На суд жюри и простых любителей кино свои картины представят режиссеры из Канады, Японии, Словакии, Норвегии, Южной Кореи.

Рабочий график «Листопада» плотный: только сегодня на шести площадках покажут 30 фильмов. Ну а на главной сцене фестиваля, кинотеатра «Центральный», зрители начали собираться уже к полудню. Здесь демонстрировалась лента о культовом режиссере современности Романе Поланском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители:

Интереснее, чем обычное кино, которое показывают просто в кинотеатрах, чаще американское. Здесь можно увидеть фильмы более разнообразные.

Это фильм про известного режиссера. Интересно посмотреть на то, как его жизнь складывалась, как оно на самом деле было. Но все понятно, но там и обвинения в его адрес сыпались. Хотелось посмотреть.

Чаще всего ходим в кино в это время, когда проходит фестиваль. А так редко.

Обычное кино сейчас – это расследования, убийства. Как-то эта тема уже надоела.

Здесь мы встречаемся с новейшими, главным образом российскими фильмами. Это, я думаю, постепенно обогащает и как бы приучает нашу аудиторию, особенно молодежь, к серьезному в кино.