Кинофестиваль "Лiстапад-2006" продолжает свою работу

Сегодняшний день в конкурсной программе можно назвать "белорусским". Вечером состоится презентация нового фильма Маргариты Касымовой "Соблазн" о том, что за все в этой жизни приходится платить, а "бесплатный сыр" по-прежнему доступен только вместе со срабатывающим механизмом мышеловки.



Также вечером состоится презентация белорусско-российского фильма "Франц плюс Полина". Это военная драма по мотивам произведений белорусского писателя Алеся Адамовича. Снял ее дебютирующий в "большом" кино клипмейкер Михаил Сегал.



Кроме того, в сегодняшней конкурсной программе - американская драма режиссера Абель Феррара "Мария" с Жюльет Бинош в главной роли. А в кинотеатре "Центральный" пройдет день армянского кино. Как отмечают специалисты, фестивальные сеансы пользуются стабильным спросом: в кассах киноплощадок - постоянно очереди. Фильмы "Лiстапада-2006", по прогнозам организаторов фестиваля, увидят не менее тридцати тысяч зрителей.