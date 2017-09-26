Капремонт в музее Бялыницкого-Бирули планируют закончить в 2017 году

Новости Беларуси. Президентский фонд выделит без малого 600 тысяч рублей на завершение капремонта музея Бялыницкого-Бирули. Соответствующее распоряжение 25 сентября подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все работы должны быть завершены до конца 2017 года.

Национальный художественный музей Бялыницкого-Бирули – это первый в стране мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству мастера кисти. Завершение капитального ремонта позволит разместить в нем полноценную экспозицию более чем из 500 картин, познакомить белорусов с лучшими образцами изобразительного искусства.