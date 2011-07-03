Каким был Минск в первые послевоенные годы?

Любовь Дмитриевна Усова из семьи строителей совсем юным архитектором приехала в послевоенный Минск — по распределению вслед за мужем, оставив позади Москву и работу медсестрой в госпиталях.

Ей ничего не стоило самостоятельно построить дом. Восстановить из руин — тем более.

Любовь Усова, архитектор:

Приехали в Минск, и вдруг такой ужас. Я вообще себе все что угодно могла представить, но то, что мы увидели в городе — это трудно передать.

Мы ходили по городу, смотрели, что можно еще сохранить, что надо выкидывать-сносить.

Дымящийся хаос и груды кирпичей — вот что представлял из себя Минск. 80% построек было разрушено. И если некоторые административные здания частично сохранились, жилых домов не осталось практически ни одного. Людям просто негде было ночевать.

Около главного корпуса Технического университета, Любовь Дмитриевна не была уже давно. А ведь ее фамилию тут знают и читают ежедневно. Именно Усова в 46-ом занялась восстановлением тогда еще Политехнического института.

Любовь Усова, архитектор:

10 лет я его строила. С начала до конца, как говорится, с фундамента восстановила.

Общежитие при БНТУ и пристройка — спортивный комплекс — также проекты Любови Усовой. «Придворный архитектор», как и ее коллеги того периода, творили в господствующем и единственном стиле в период возрождения Минска: в Советском классицизме или иначе - Сталинском ампире.

Список ее проектов и участия в них увеличивался: здание Театра юного зрителя, Дом на Привокзальной площади, пристройка к гостинице «Беларусь», Парк Горького...

Михаил Гаухфельд, главный архитектор УП «Минскпроект», первый заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Город, несмотря на свою более чем почти тысячелетнюю историю, фактически сохранился лишь в том, что создано в послевоенный период — последние 65 лет.

Любовь Усова, архитектор:

Была главная задача в то время — создать Привокзальную площадь. Старый вокзал стоял, была полуразрушенная площадь авто. Пригородного вокзала вообще не было.

В Минск съезжались строители и архитекторы из всего Советского союза. Уже не секрет, что в работах участвовали и военнопленные немцы.

Михаил Гаухфельд:

Сегодня есть два противоположных мнения у специалистов. Правильно ли было сделано, что на территории исторического центра был положен так называемый транспортный крест на Ленина и современной Немиге. Этим самым рассекли исторический центр, сделали его транспортно более проездным-проходным.

Улица Советская - нынешний Проспект Независимости - выросла всего за пять лет. Вместе с ней возвели и здание Главпочтамта. Именно здесь во внутренних интерьерах, еще, будучи мастером на практике, начинал свой архитектурный путь Вальмен Аладов. В этот же период Вальмену Николаевичу доверили колонны здания Управления Белорусской железной дороги.

Вальмен Аладов, Заслуженный архитектор БССР:

Были выложены кривые, непонятные колонны. А я, вооруженный теоретическими знаниями Московского архитектурного института, предложил, как это исправить.

Здание Института механизации и электрификации сельского хозяйства, целая серия типовых проектов жилых домов... но с декором в этих проектах Вальмену Николаевичу «развернуться» не давали: в 54-ом так называемые «архитектурные излишества» решили искоренять.

Вальмен Аладов, Заслуженный архитектор БССР:

В России еще хуже было. Но я, наверное, в этом отношении принял наибольшее участие в восстановлении Беларуси.

Чтобы снова «поднять» Минск использовались все возможные ресурсы. И архитекторам, и строителям хватало вдохновения и на новшества.

Именно Вальмен Николаевич в свое время нашел верное решение в работе над проектом Центрального универмага.

Михаил Гаухфельд:

На сегодняшнем этапе одна из наших основных задач — сберечь все, что на сегодня создано, реставрировать. И сберечь не только архитектуру, но и наследие, и ту структуру города, в которую включены очень многие зеленые пространства.

Руины исчезли уже в 52-ом. А к 1958 году город был восстановлен и расширен. Иначе говоря, построен заново.

Михаил Гаухфельд:

После войны в Минске оставалось 50 тысяч населения. Первый генплан после войны был составлен с перспективой роста до 500 тысяч, сегодня у нас 2 миллиона.

Город вернулся. Началась спокойная жизнь. Тихие будни. Но в этих тихих буднях и была сладость Победы. В отреставрированной архитектуре - громаднейшая работа тех, кто не считал минут труда... и тех, кто это не считал трудом.

Любовь Усова, архитектор:

Мы жили этими объектами, не считаясь со своим личным временем.