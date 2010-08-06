История любви Алена Делона и Роми Шнайдер

Роми Шнайдер – замечательная актриса, красивая женщина. Когда ей было 16 лет, ее уже пригласили на главную роль баварской принцессы Сисси в костюмно-исторический фильм. Сисси, которая стала потом женой австрийского императора.

А после этого фильма Роми Шнайдер стала любимицей и просто национальной героиней в Австрии. У нее появилось много денег, она смогла купить поместье в Швейцарии, у нее появилось много кавалеров, она даже собиралась выйти замуж.

Но ей исполнилось 20 лет и ее пригласили приехать в Париж, сняться во французском фильме «Кристина». В аэропорту ее будет встречать ее будущий партнер, начинающий актер Ален Делон. Поначалу они друг другу очень не понравятся. Он скажет про нее, что она выглядела как надутая немецкая гусыня и представляет из себя пирожное с большим количеством крема: настоящая венская булочка. Это будет начало их любви. Через какое-то время они уже будут жить вместе. Хотя постоянно будут подкалывать друг друга.

Потом состоится их обручение. Роми, которая была наивная, покажется, что Ален Делон действительно ее мужчина навсегда. В Роми всегда жили две женщины: нежная беззащитная куколка и до тошноты добропорядочная немецкая фрау. Первую Ален Делон обожал, а вторую – ненавидел. Так он сам напишет о ней спустя много лет.

Роми понимает, что так жить нельзя, а тут еще масло в огонь подливала ее мама, которая с самого начала возненавидела Делона. Роми уезжает от Алена, вначале к маме, потом на съемки. Она уезжает в Америку, ее приглашают снимать в Голливуде. Ее нет 3 года, она безумно скучает по Алену. Звонит ему, прилетает в Париж, очень просит, чтобы он ее встретил, как тогда, при их первой встрече.

Но в аэропорту Алена нет, нет его и дома. Только букет черных роз и записка: «Я возвращаю тебе свободу, но оставляю свое сердце». Она пытается покончить жизнь самоубийством, но ее спасают. С этого времени алкоголь и антидепрессанты будут всегда вместе с ней.

Она отзывается на каждую его просьбу, на каждое приглашение. Он приглашает ее сняться вместе в фильме «Бассейн», но даже несколько прекрасных ночей, проведенных вместе, ничего не решают в их дальнейшей жизни. Заканчиваются съемки и Делон тут же уезжает. Она мечется, ей плохо без него.

Она даже выходит замуж за человека, которого совсем не любит, немецкий актер. Она играет в кино и ей кажется, что добропорядочную фрау она сможет сыграть и в жизни. Но жизнь – это не кино, в ней нет выходных дней и простоев. Муж все понимает. Он начинает пить, бросает работу. Она фактически сломала и его жизнь, спустя какое-то время после развода он повесится на ее платке. В этом браке родится сын Давид, которого она будет обожать.

Ален Делон окончательно не отпускает ее от себя. Он снова ей звонит, приглашает на новые съемки. Несмотря на то, что съемки в Мексике и роль маленькая, Роми, не задумываясь, устремляется туда. Роми хочет освободиться от этой любви и снова выходит замуж. За полное ничтожество, настоящего альфонса, своего секретаря. В этом браке рождается дочь Сара.

Тут случается ужасное несчастье. В деревни у бабушки сын Давид перелазил через железный забор, наткнулся на кол и умер в страшных мучениях от потери крови. Снова рядом Ален Делон. Он помогает ей, спасает ее, берет на себя все хлопоты. Странная эта любовь…

После этой трагедии жизнь Роми Шнайдер практически кончена. На автомате она еще снимается в каких-то фильмах, но все это ей не нужно.

В конце мая 1982 года поздно ночью она возвращается в свой дом, соседи слышат ее отчаянный крик, а утром ее находят мертвой. «Прощай моя куколка, моя венская булочка» - скажет на ее похоронах Ален Делон.

Когда сегодня Алена Делона спрашивают, что такое любовь, он, ни на секунду не задумавшись, отвечает, что любовь – это Роми Шнайдер.