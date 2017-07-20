Историк моды Александр Васильев высоко оценил ретро-коллекцию белорусских модниц Татьяны Федосовой

Коллекционировать стильные и эксклюзивные вещи Татьяна начала примерно 17 лет назад. Сколько сегодня раритетов хранится на полках, вешалках и стеллажах точно подсчитать сложно. Глаза просто разбегаются!
Коллекционировать стильные и эксклюзивные вещи Татьяна начала примерно 17 лет назад. Сколько сегодня раритетов хранится на полках, вешалках и стеллажах точно подсчитать сложно. Глаза просто разбегаются!
Винтажные платья, шляпки, сумочки, аксессуары, предметы быта и косметики… Когда-то их с удовольствием носили и использовали белоруски. И кто сказал, что моды в БССР не было?
В коллекции можно найти антикварные вещи даже 20-х годов прошлого столетия. Каждый экземпляр буквально пропитан духом своего времени.
В 20-ом веке каждое десятилетие имело свои отличительные черты. Их можно отчетливо проследить на примере нарядов из коллекции Татьяны Федосовой.
Жемчужина модной ретро-коллекции – свадебное платье 70-ых годов!
Любой наряд из прошлого, оказывается, может быть актуален и сегодня. Главное, правильно его стилизовать с помощью украшений.
Модницы прошлого века стремились дополнить свой образ различными аксессуарами. Особую роль играли сумочки.
В те времена этот важный предмет женского гардероба был небольшого размера. Предпочтение отдавалось компактным моделям.
И в завершении образа – капелька утонченных духов! Среди флаконов всевозможных форм и размеров можно найти настоящий эксклюзив!
Свою удивительную коллекцию Татьяна собирала буквально по крупицам. Что-то удавалось находить на блошиных рынках, в антикварных магазинах. А некоторые вещи отдавали даже незнакомые люди!
К слову, такое ретро-собрание высоко оценил известный историк моды Александр Васильев. Сама же Татьяна надеется, что в будущем она сможет создать настоящий музей. Согласитесь, вещи белорусских модниц достойны особого внимания!