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Историк моды Александр Васильев высоко оценил ретро-коллекцию белорусских модниц Татьяны Федосовой

20 июля 2017 10:35
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Коллекционировать стильные и эксклюзивные вещи Татьяна начала примерно 17 лет назад. Сколько сегодня раритетов хранится на полках, вешалках и стеллажах точно подсчитать сложно. Глаза просто разбегаются!

Историк моды Александр Васильев высоко оценил ретро-коллекцию белорусских модниц Татьяны Федосовой-1

Винтажные платья, шляпки, сумочки, аксессуары, предметы быта и косметики… Когда-то их с удовольствием носили и использовали белоруски. И кто сказал, что моды в БССР не было?

В коллекции можно найти антикварные вещи даже 20-х годов прошлого столетия. Каждый экземпляр буквально пропитан духом своего времени.

В 20-ом веке каждое десятилетие имело свои отличительные черты. Их можно отчетливо проследить на примере нарядов из коллекции Татьяны Федосовой.

Жемчужина модной ретро-коллекции – свадебное платье 70-ых годов!

Историк моды Александр Васильев высоко оценил ретро-коллекцию белорусских модниц Татьяны Федосовой-4

Любой наряд из прошлого, оказывается, может быть актуален и сегодня. Главное, правильно его стилизовать с помощью украшений.

Историк моды Александр Васильев высоко оценил ретро-коллекцию белорусских модниц Татьяны Федосовой-7

Модницы прошлого века стремились дополнить свой образ различными аксессуарами. Особую роль играли сумочки.

Историк моды Александр Васильев высоко оценил ретро-коллекцию белорусских модниц Татьяны Федосовой-10

В те времена этот важный предмет женского гардероба был небольшого размера. Предпочтение отдавалось компактным моделям.

И в завершении образа – капелька утонченных духов! Среди флаконов всевозможных форм и размеров можно найти настоящий эксклюзив!

Свою удивительную коллекцию Татьяна собирала буквально по крупицам. Что-то удавалось находить на блошиных рынках, в антикварных магазинах. А некоторые вещи отдавали даже незнакомые люди! 

Историк моды Александр Васильев высоко оценил ретро-коллекцию белорусских модниц Татьяны Федосовой-13

К слову, такое ретро-собрание высоко оценил известный историк моды Александр Васильев. Сама же Татьяна надеется, что в будущем она сможет создать настоящий музей. Согласитесь, вещи белорусских модниц достойны особого внимания! 

# Культура # Фотофакт # Мода # Татьяна Федосова

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