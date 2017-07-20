Историк моды Александр Васильев высоко оценил ретро-коллекцию белорусских модниц Татьяны Федосовой

Коллекционировать стильные и эксклюзивные вещи Татьяна начала примерно 17 лет назад. Сколько сегодня раритетов хранится на полках, вешалках и стеллажах точно подсчитать сложно. Глаза просто разбегаются!

Винтажные платья, шляпки, сумочки, аксессуары, предметы быта и косметики… Когда-то их с удовольствием носили и использовали белоруски. И кто сказал, что моды в БССР не было?

В коллекции можно найти антикварные вещи даже 20-х годов прошлого столетия. Каждый экземпляр буквально пропитан духом своего времени.

В 20-ом веке каждое десятилетие имело свои отличительные черты. Их можно отчетливо проследить на примере нарядов из коллекции Татьяны Федосовой.

Жемчужина модной ретро-коллекции – свадебное платье 70-ых годов!