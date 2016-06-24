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Искусство суверенной Беларуси презентовали 24 июня в Национальном художественном музее

24 июня 2016 16:44
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Новости Беларуси. Празднованию 25-летия Независимости нашего государства посвящен и арт-проект «Искусство суверенной Беларуси», который открылся 24 июня в Национальном художественном музее.

Здесь представлены живописные полотна разных стилей, направлений и эпох. Все они  творения авторов с белорусской пропиской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Май Данциг, народный художник Беларуси:
Надо жить вместе с народом, надо любить народ, надо любить свою страну и надо быть ее патриотом для того, чтобы работать в искусстве и приносить пользу.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Наша мастацтва – яно ўнікальна ў тым плане, што захавалася беларуская нацыянальная школа мастацства. І вельмі важна ў гэтам плане падтрымліваць, каб не даць загаснуць гэтаму мастацству. Таму што наша краіна багата менавіта сваёй культурай, сваім мастацтвам.

# Культура # Выставки в Минске # Владимир Прокопцов # Май Данциг

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