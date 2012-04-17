Гродненский драмтеатр получил престижную награду фестиваля «Встречи в России». Этой премии петербургского театрального форума труппа удостоена за спектакль «Полет над гнездом кукушки» по мотивам романа Кена Кизи. В афишу XIV Международного фестиваля «Встречи в России» были включены лучшие спектакли русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья.

Гродненцы уже третий раз участвовали в петербургских «Встречах». Из Беларуси на фестиваль ранее приезжал также Национальный академический драмтеатр имени Горького. А в будущем году организаторы планируют пригласить Могилевский областной драматический театр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.