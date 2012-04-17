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Гродненский драмтеатр получил престижную награду фестиваля «Встречи в России»

17 апреля 2012 06:13
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Гродненский драмтеатр получил престижную награду фестиваля «Встречи в России». Этой премии петербургского театрального форума труппа удостоена за спектакль «Полет над гнездом кукушки» по мотивам романа Кена Кизи. В афишу XIV Международного фестиваля «Встречи в России» были включены лучшие спектакли русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья.

Гродненцы уже третий раз участвовали в петербургских «Встречах». Из Беларуси на фестиваль ранее приезжал также Национальный академический драмтеатр имени Горького. А в будущем году организаторы планируют пригласить Могилевский областной драматический театр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Театр # Фестивали и карнавалы

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