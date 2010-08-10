Прямой эфир

Григорий Лепс не выходит из дому, не прочитав молитву и не поклонившись образам

10 августа 2010 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Настоящее имя Григорий Лепсверидзе. Он родился 16 июля 1962 года в обычном сочинском дворе, гонял в футбол, рвал соседский виноград и каждому был известен под псевдонимом — Лепс.

В 14 лет он по примеру своего дяди увлекся барабанами, записался в школьный ансамбль, а после уроков репетировал совсем не школьный репертуар, тогда он даже и не предполагал, чем закончатся эти посиделки.

Григорий Лепс:
Репетировать было негде, то у одного дома соберешься, то у другого.

фото Григорий Лепс

Алина Кабаева:
Кто были ваши учителя?

Григорий Лепс:
Профессионально я в общем-то никогда и не учился. Самый лучший учитель — это был магнитофон.

Нателла Микадзе, школьный педагог Григория Лепса:
Он музыку сочинял на уроках. Он выдерживал 20 минут урока, потом подводил глаза к потолку и начинал барабанить по парте. Некоторым учителям это не нравилось, а некоторые относились к этому с пониманием. Директор был понимающим человеком. Он давал нам ключ от актового зала, где мы репетировали на сцене. Отсюда и начался Григорий Лепс.

фото Нателла Микадзе, школьный педагог Григория Лепса

Григорий Лепс:
Я никогда не испытывал страх перед выходом на сцену.

Оказалось, для него выйти на сцену — это естественно. Он выходит на нее как-будто к друзьям в гостиную. Но никто не придавал значения его новому увлечению. Родители Лепса мечтали, чтобы он окончил юридический и получил серьезную профессию. Поначалу Григорий был согласен, но весной перед окончанием школы он вдруг передумал.

Нателла Лепсвиридзе, мама Григория Лепса:
Он мне говорил: «Мама, я никуда не поеду, я буду поступать в музыкальное училище». Я была очень расстроена. Я обратилась к брату, он у меня музыкант. Он сказал: «Если он этого хочет, пусть он этого добивается».

фото Нателла Лепсвиридзе, мама Григория Лепса

Алина Кабаева:
Родители вас не останавливали?

Григорий Лепс:
Останавливать, меня никто не останавливал. Даже если бы и останавливали, у них ничего бы не получилось, я очень упертый в этом плане. Хотя мой отец не считал это профессией, тем не менее я стал тем, кто я есть. У родителей были всякие идеи насчет моего будущего, у них даже были мысли отправить меня в духовную семинарию. Но я выбрал музыку и не жалею об этом.

За месяц Гриша освоил программу на ксилофоне, но его мечта чуть не рухнула в одно мгновение. В училище оставалось только одно место, а претендентов было двое. С Лепсом конкурировал мальчик, мама которого умирала от рака и мечтала видеть сына музыкантом. Григорий не мог стать виновником семейной трагедии и пошел забирать документы. В последний момент училище выделило два места. И все поняли: это была судьба. Лепс, не имея начального музыкального образования, ни в чем не уступал однокурсникам и спустя несколько лет с успехом окончил училище. Как и многие другие зарабатывать стал в ресторане. Его репертуар составлял более тысячи песен: от Высоцкого до рок-хитов. Он был известен всему городу.

Но позже петь чужие песни стало неинтересно. Советский Союз развалился, границы открылись и пляжи в Сочи стали пустынными. Хотелось перемен. Свежий ветер подул из Москвы...

фото Григорий Лепс

Алина Кабаева:
Почему именно в 29 лет вы решили переехать в Москву?

Григорий Лепс:
Я тогда работал в одном из ночных ресторанчиков. Туда приезжало много артистов и все говорили, что нужно идти дальше и вперед. Они меня в этом убедили.

Григорий сделал пробную поездку в столицу, но быстро вернулся, поняв, что Москва для него — это та высота, которую нужно покорять постепенно.

Алина Кабаева:
Когда вы приехали в Москву, вам сложно было?

Григорий Лепс:
Москва - это мегаполис со своей моралью. Но мне встречались люди, которые мне помогали. Мне повезло.

фото Григорий Лепс

Друзья, которые всегда занимали в жизни Лепса место не меньшее, чем семья, помогли ему встать на ноги. На самый первый и памятный концерт билеты не понадобились, тогда еще никто и не собирался идти на него. Первый концерт состоялся в богемном клубе «Станиславский», но такая сцена для Григория оказалась мала. Ему нужны были хиты, после которых откроют ему двери в серьезные звукозаписывающие студии, радиостанции и в большие концертные залы. И они появились.

Григорий Лепс:
Лично я считаю, что все это началось после «Крысы», до этого была «Натали». Песня очень хорошая, но залы мы не собирали.

Он и не почувствовал, что стал знаменит. Просто однажды в 2002 вышел на сцену киноконцертного зала России и замер: был полный аншлаг, полный зал тех, кто знал его песни.

Он не дает никаких рецептов успеха, курит, много работает, говорит, что нужно искренне уважать зрителя и исполнять каждую песню, как в последний раз.

Алина Кабаева:
В чем секрет успеха?

фото Григорий Лепс

Григорий Лепс:
Нет никаких секретов. И ни у кого нет, я думаю. Просто работать нужно над собой, искать, не останавливаться. Огромное количество талантливых людей рано ушло из музыки, они просто перестали работать. Все упирается в труд.

Алина Кабаева:
Что вам помогало преодолеть трудности?

Григорий Лепс:
Желание работать дальше.

Сейчас в нем говорит опыт, а тогда все так и произошло. Григорий стал меньше выступать, а потом вообще внезапно пропал со всех афиш. По радио крутили старые хиты, в газетах одна утка сменялась другой. Никто не знал, что произошло, кроме самых близких. Он пережил год абсолютной тишины: ни одного концерта, ни одной новой песни, белый потолок и больничная койка. Тяжелая болезнь заставила артиста сменить жизненные ориентиры и вести здоровый образ жизни. Он справился. Но на этом испытания не закончились. В тот момент, когда нужно было начинать все начала, певец внезапно потерял голос. Вся жизнь, посвященная музыке, встала под угрозу.

фото Григорий Лепс

Григорий Лепс:
Я собирался тихо и мирно уходить, у меня были дальнейшие идеи по поводу своей судьбы, мысли о бизнесе. Я сделал операцию, это было лет пять назад. Меня хватало минут на 30-40, это можно было назвать условно выступлением.

Ни один врач не давал гарантию, что голос вернется. Эти месяцы были адом. Возможно, он не выдержал бы, если бы не семья.

Они познакомились с Аней на дне рождения мужа Лаймы Вайкуле. Лайма на празднике пела, а Аня танцевала в ее балете. Лепс год ухаживал за будущей женой. Сейчас у них две дочери, а Инга, старшая дочь певца от первого брака, новую жену к отцу не ревнует.

фото жена Григория Лепса

фото Григорий Лепс

Алина Кабаева:
Как ты познакомилась с Аней?

Инга Лепсверидзе, дочь Григория Лепса:
Это было давно, я даже и не помню при каких обстоятельствах. Я ей чаще звоню, чем отцу, она по-женски понимает многие вещи. У нас с ней очень интересные отношения.

фото Инга Лепсверидзе, дочь Григория Лепса

Алина Кабаева:
Ты бы хотела, чтобы твой муж был похож на папу?

Инга Лепсверидзе:
Я бы хотела, чтобы мой муж обладал многими качествами, как и мой отец. Например, щедростью, целеустремленностью. Я была бы очень рада иметь такого мужа. Он отец, который дает все, что в его силах. Он всегда рядом, когда мне нужна помощь.

Алина Кабаева:
Почему ты думаешь, он такой успешный?

Инга Лепсверидзе:
Это постоянное стремление и непрекращающаяся работа. Он работает каждую секунду.

У Лепса три дочери. Инга живет в Лондоне, собирается работать при аукционном доме «Сотбис». Ева занимается художественной гимнастикой. Николь пока большую часть времени спит в кроватке. И он сделает все, чтобы каждая из них могла гордится папой.

фото младшая дочь Григория Лепса

фото жена и дочка григория лепса

Отец трех дочерей, единственный сын и брат — он отлично понимает, что такое быть мужчиной.

Анна Шаплыкова, жена Григория Лепса:
На сцене он человек один, когда он переступает порог дома, он - другой.

фото Анна Шаплыкова, жена Григория Лепса

Алина Кабаева (к Еве):
Когда ты вырастешь, кем ты хочешь стать?

Ева Лепсверидзе, дочь Григория Лепса:
Женщиной. Я хочу вино делать.

фото Ева Лепсверидзе, дочь Григория Лепса

Алина Кабаева:
Вы себя считаете счастливым человеком?

Григорий Лепс:
Конечно, я счастлив, у меня прекрасная семья, здоровые и красивые дети, хорошая и любимая работа, хороший заработок, хорошая квартира. А что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? У меня счастья полные штаны.

фото Григорий Лепс

Григорий Лепс по натуре коллекционер. У него в жизни три страсти: бильярдные кии, иконы и книги. Именно они его главные инвестиции и предметы гордости.

Григорий Лепс:
Я сначала купил один кий, чтобы просто приходить и играть, а потом меня это захлестнуло.

фото Григорий Лепс

фото Григорий Лепс

За стол с зеленым сукном Лепс встал 5 лет назад. Он постоянен даже в своих страстях. Он и на гастроли возит складной кий — расслабиться после концерта. Скрестить с ним кий готов любой, просто потому что проиграть Григорию даже почетнее, чем выиграть.

Что касается икон, то каждая икона — это эпизод из жизни, про каждую он может говорить часами.

Алина Кабаева:
Из чего началась эта коллекция? Почему вы решили собирать именно иконы?

фото Григорий Лепс

Григорий Лепс:
Я всегда хотел собирать иконы. Этой коллекции где-то лет 5. Одну икону я купил на Арбате в антикварном магазине у моего товарища. Когда я спросил, сколько она стоит, он назвал такую сумму, что у меня закружилась голова. Тогда у меня была очень хорошая машина, я ее подогнал и говорю: «Забирайте машину, а мне отдавайте икону». Сейчас у меня уже больше 100 икон. Одну икону мне подарил Владимир Владимирович Путин, я подарил ему тоже икону XVIII века. Это было замечательное произведение, я ее очень долго выбирал. Те люди, которые разбираются в иконах, говорят, что у меня самая лучшая коллекция в Москве, хотя не очень большая.

фото Григорий Лепс

Лепс, по его собственному признанию, не выходит из дому, не прочитав молитву и не поклонившись образам. Но духовной пищи недостаточно без пищи для ума. Его библиотеке может позавидовать любой музей. В его коллекции сотни редких книг, представляющих культурную, историческую и художественную ценность.

Григорий Лепс:
Эта библиотека собиралась лет 6.

фото Григорий Лепс

Григорий Лепс не слишком разделяет свой сценический и ежедневный образ. Свободные брюки или джинсы, яркие рубашки навыпуск - певец себе не изменяет. Единственная слабость маэстро — темные очки. Он предпочитает с ними не расставаться. Сегодня в его коллекции около 200 редких и необычных весьма дорогих очков, хотя носит Григорий одни единственные. И на каждый свой концерт надевает те, что ему 10 лет назад подарила девушка, все остальные просто понравились.

фото Григорий Лепс

фото Григорий Лепс

фото Григорий Лепс

фото Григорий Лепс

фото Григорий Лепс

Сегодня альбомы Григория Лепса расходятся миллионными тиражами, а концерты проходят при полных аншлагах.

Алина Кабаева:
Вы не переживаете, что следующий альбом будет не таким успешным?

Григорий Лепс:
Не думаю, там достаточно крепкие произведения. Я специально их отбирал из огромного количества, которые мне приносил композитор. Я не допущу, чтобы он был хуже предыдущего. С 2006 по сегодняшний день вышло 4 альбома. Но один из них был сборником лучших произведений. Сейчас у нас идет работа с Александром Розенбаумом, потом мы будем выпускать альбом с Виктором Дробышем.

Алина Кабаева:
Я слышала, что вы говорили, что если и будете играть в кино, то только у Михалкова.

Григорий Лепс:
Мне нравятся его произведения. Они глобальны. Мой самый любимый его фильм, пожалуй, «Утомленные солнцем». Это очень яркое произведение. Он супер режиссер и супер светлая голова.

фото Григорий Лепс
# Культура # Звезды # Иконы, образа и мощи

Другие новости рубрики

Все новости
Соревнование за звание «Лучшего игрока на пиле» прошло в Нью-Йорке
09 августа 2010 10:04

Соревнование за звание «Лучшего игрока на пиле» прошло в Нью-Йорке

09 августа 2010 09:52

Трехлетняя жительница Непала выпустила дебютный альбом и планирует покорить мировую сцену

История любви Алена Делона и Роми Шнайдер
06 августа 2010 17:30

История любви Алена Делона и Роми Шнайдер