Григорий Лепс не выходит из дому, не прочитав молитву и не поклонившись образам

Настоящее имя Григорий Лепсверидзе. Он родился 16 июля 1962 года в обычном сочинском дворе, гонял в футбол, рвал соседский виноград и каждому был известен под псевдонимом — Лепс.

В 14 лет он по примеру своего дяди увлекся барабанами, записался в школьный ансамбль, а после уроков репетировал совсем не школьный репертуар, тогда он даже и не предполагал, чем закончатся эти посиделки.

Григорий Лепс:

Репетировать было негде, то у одного дома соберешься, то у другого.

Алина Кабаева:

Кто были ваши учителя?

Григорий Лепс:

Профессионально я в общем-то никогда и не учился. Самый лучший учитель — это был магнитофон.

Нателла Микадзе, школьный педагог Григория Лепса:

Он музыку сочинял на уроках. Он выдерживал 20 минут урока, потом подводил глаза к потолку и начинал барабанить по парте. Некоторым учителям это не нравилось, а некоторые относились к этому с пониманием. Директор был понимающим человеком. Он давал нам ключ от актового зала, где мы репетировали на сцене. Отсюда и начался Григорий Лепс.

Григорий Лепс:

Я никогда не испытывал страх перед выходом на сцену.

Оказалось, для него выйти на сцену — это естественно. Он выходит на нее как-будто к друзьям в гостиную. Но никто не придавал значения его новому увлечению. Родители Лепса мечтали, чтобы он окончил юридический и получил серьезную профессию. Поначалу Григорий был согласен, но весной перед окончанием школы он вдруг передумал.

Нателла Лепсвиридзе, мама Григория Лепса:

Он мне говорил: «Мама, я никуда не поеду, я буду поступать в музыкальное училище». Я была очень расстроена. Я обратилась к брату, он у меня музыкант. Он сказал: «Если он этого хочет, пусть он этого добивается».

Алина Кабаева:

Родители вас не останавливали?

Григорий Лепс:

Останавливать, меня никто не останавливал. Даже если бы и останавливали, у них ничего бы не получилось, я очень упертый в этом плане. Хотя мой отец не считал это профессией, тем не менее я стал тем, кто я есть. У родителей были всякие идеи насчет моего будущего, у них даже были мысли отправить меня в духовную семинарию. Но я выбрал музыку и не жалею об этом.

За месяц Гриша освоил программу на ксилофоне, но его мечта чуть не рухнула в одно мгновение. В училище оставалось только одно место, а претендентов было двое. С Лепсом конкурировал мальчик, мама которого умирала от рака и мечтала видеть сына музыкантом. Григорий не мог стать виновником семейной трагедии и пошел забирать документы. В последний момент училище выделило два места. И все поняли: это была судьба. Лепс, не имея начального музыкального образования, ни в чем не уступал однокурсникам и спустя несколько лет с успехом окончил училище. Как и многие другие зарабатывать стал в ресторане. Его репертуар составлял более тысячи песен: от Высоцкого до рок-хитов. Он был известен всему городу.

Но позже петь чужие песни стало неинтересно. Советский Союз развалился, границы открылись и пляжи в Сочи стали пустынными. Хотелось перемен. Свежий ветер подул из Москвы...

Алина Кабаева:

Почему именно в 29 лет вы решили переехать в Москву?

Григорий Лепс:

Я тогда работал в одном из ночных ресторанчиков. Туда приезжало много артистов и все говорили, что нужно идти дальше и вперед. Они меня в этом убедили.

Григорий сделал пробную поездку в столицу, но быстро вернулся, поняв, что Москва для него — это та высота, которую нужно покорять постепенно.

Алина Кабаева:

Когда вы приехали в Москву, вам сложно было?

Григорий Лепс:

Москва - это мегаполис со своей моралью. Но мне встречались люди, которые мне помогали. Мне повезло.

Друзья, которые всегда занимали в жизни Лепса место не меньшее, чем семья, помогли ему встать на ноги. На самый первый и памятный концерт билеты не понадобились, тогда еще никто и не собирался идти на него. Первый концерт состоялся в богемном клубе «Станиславский», но такая сцена для Григория оказалась мала. Ему нужны были хиты, после которых откроют ему двери в серьезные звукозаписывающие студии, радиостанции и в большие концертные залы. И они появились.

Григорий Лепс:

Лично я считаю, что все это началось после «Крысы», до этого была «Натали». Песня очень хорошая, но залы мы не собирали.

Он и не почувствовал, что стал знаменит. Просто однажды в 2002 вышел на сцену киноконцертного зала России и замер: был полный аншлаг, полный зал тех, кто знал его песни.

Он не дает никаких рецептов успеха, курит, много работает, говорит, что нужно искренне уважать зрителя и исполнять каждую песню, как в последний раз.

Алина Кабаева:

В чем секрет успеха?

Григорий Лепс:

Нет никаких секретов. И ни у кого нет, я думаю. Просто работать нужно над собой, искать, не останавливаться. Огромное количество талантливых людей рано ушло из музыки, они просто перестали работать. Все упирается в труд.

Алина Кабаева:

Что вам помогало преодолеть трудности?

Григорий Лепс:

Желание работать дальше.

Сейчас в нем говорит опыт, а тогда все так и произошло. Григорий стал меньше выступать, а потом вообще внезапно пропал со всех афиш. По радио крутили старые хиты, в газетах одна утка сменялась другой. Никто не знал, что произошло, кроме самых близких. Он пережил год абсолютной тишины: ни одного концерта, ни одной новой песни, белый потолок и больничная койка. Тяжелая болезнь заставила артиста сменить жизненные ориентиры и вести здоровый образ жизни. Он справился. Но на этом испытания не закончились. В тот момент, когда нужно было начинать все начала, певец внезапно потерял голос. Вся жизнь, посвященная музыке, встала под угрозу.

Григорий Лепс:

Я собирался тихо и мирно уходить, у меня были дальнейшие идеи по поводу своей судьбы, мысли о бизнесе. Я сделал операцию, это было лет пять назад. Меня хватало минут на 30-40, это можно было назвать условно выступлением.

Ни один врач не давал гарантию, что голос вернется. Эти месяцы были адом. Возможно, он не выдержал бы, если бы не семья.

Они познакомились с Аней на дне рождения мужа Лаймы Вайкуле. Лайма на празднике пела, а Аня танцевала в ее балете. Лепс год ухаживал за будущей женой. Сейчас у них две дочери, а Инга, старшая дочь певца от первого брака, новую жену к отцу не ревнует.

Алина Кабаева:

Как ты познакомилась с Аней?

Инга Лепсверидзе, дочь Григория Лепса:

Это было давно, я даже и не помню при каких обстоятельствах. Я ей чаще звоню, чем отцу, она по-женски понимает многие вещи. У нас с ней очень интересные отношения.

Алина Кабаева:

Ты бы хотела, чтобы твой муж был похож на папу?

Инга Лепсверидзе:

Я бы хотела, чтобы мой муж обладал многими качествами, как и мой отец. Например, щедростью, целеустремленностью. Я была бы очень рада иметь такого мужа. Он отец, который дает все, что в его силах. Он всегда рядом, когда мне нужна помощь.

Алина Кабаева:

Почему ты думаешь, он такой успешный?

Инга Лепсверидзе:

Это постоянное стремление и непрекращающаяся работа. Он работает каждую секунду.

У Лепса три дочери. Инга живет в Лондоне, собирается работать при аукционном доме «Сотбис». Ева занимается художественной гимнастикой. Николь пока большую часть времени спит в кроватке. И он сделает все, чтобы каждая из них могла гордится папой.

Отец трех дочерей, единственный сын и брат — он отлично понимает, что такое быть мужчиной.

Анна Шаплыкова, жена Григория Лепса:

На сцене он человек один, когда он переступает порог дома, он - другой.

Алина Кабаева (к Еве):

Когда ты вырастешь, кем ты хочешь стать?

Ева Лепсверидзе, дочь Григория Лепса:

Женщиной. Я хочу вино делать.

Алина Кабаева:

Вы себя считаете счастливым человеком?

Григорий Лепс:

Конечно, я счастлив, у меня прекрасная семья, здоровые и красивые дети, хорошая и любимая работа, хороший заработок, хорошая квартира. А что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? У меня счастья полные штаны.

Григорий Лепс по натуре коллекционер. У него в жизни три страсти: бильярдные кии, иконы и книги. Именно они его главные инвестиции и предметы гордости.

Григорий Лепс:

Я сначала купил один кий, чтобы просто приходить и играть, а потом меня это захлестнуло.

За стол с зеленым сукном Лепс встал 5 лет назад. Он постоянен даже в своих страстях. Он и на гастроли возит складной кий — расслабиться после концерта. Скрестить с ним кий готов любой, просто потому что проиграть Григорию даже почетнее, чем выиграть.

Что касается икон, то каждая икона — это эпизод из жизни, про каждую он может говорить часами.

Алина Кабаева:

Из чего началась эта коллекция? Почему вы решили собирать именно иконы?

Григорий Лепс:

Я всегда хотел собирать иконы. Этой коллекции где-то лет 5. Одну икону я купил на Арбате в антикварном магазине у моего товарища. Когда я спросил, сколько она стоит, он назвал такую сумму, что у меня закружилась голова. Тогда у меня была очень хорошая машина, я ее подогнал и говорю: «Забирайте машину, а мне отдавайте икону». Сейчас у меня уже больше 100 икон. Одну икону мне подарил Владимир Владимирович Путин, я подарил ему тоже икону XVIII века. Это было замечательное произведение, я ее очень долго выбирал. Те люди, которые разбираются в иконах, говорят, что у меня самая лучшая коллекция в Москве, хотя не очень большая.

Лепс, по его собственному признанию, не выходит из дому, не прочитав молитву и не поклонившись образам. Но духовной пищи недостаточно без пищи для ума. Его библиотеке может позавидовать любой музей. В его коллекции сотни редких книг, представляющих культурную, историческую и художественную ценность.

Григорий Лепс:

Эта библиотека собиралась лет 6.

Григорий Лепс не слишком разделяет свой сценический и ежедневный образ. Свободные брюки или джинсы, яркие рубашки навыпуск - певец себе не изменяет. Единственная слабость маэстро — темные очки. Он предпочитает с ними не расставаться. Сегодня в его коллекции около 200 редких и необычных весьма дорогих очков, хотя носит Григорий одни единственные. И на каждый свой концерт надевает те, что ему 10 лет назад подарила девушка, все остальные просто понравились.

Сегодня альбомы Григория Лепса расходятся миллионными тиражами, а концерты проходят при полных аншлагах.

Алина Кабаева:

Вы не переживаете, что следующий альбом будет не таким успешным?

Григорий Лепс:

Не думаю, там достаточно крепкие произведения. Я специально их отбирал из огромного количества, которые мне приносил композитор. Я не допущу, чтобы он был хуже предыдущего. С 2006 по сегодняшний день вышло 4 альбома. Но один из них был сборником лучших произведений. Сейчас у нас идет работа с Александром Розенбаумом, потом мы будем выпускать альбом с Виктором Дробышем.

Алина Кабаева:

Я слышала, что вы говорили, что если и будете играть в кино, то только у Михалкова.

Григорий Лепс:

Мне нравятся его произведения. Они глобальны. Мой самый любимый его фильм, пожалуй, «Утомленные солнцем». Это очень яркое произведение. Он супер режиссер и супер светлая голова.