Грани роста. У Кохно все просто

Телеведущий Дмитрий Кохно рассказал, как ушел из Белтелерадиокомпании, чем будет удивлять зрителей и как отличить профессиональный карьерный рост от ремесла ведущего

— Дмитрий, в начале октября на телеканале СТВ стартовал очередной сезон «Звездного ринга». Почему ты согласился вести это шоу?

— А как не согласиться? Прошел кастинг — и вперед! Мне по душе большое музыкальное шоу. В этом сезоне «Звездный ринг» удивит новым звучанием лучших мировых хитов. На большую сцену поднимутся кавер-бэнды. Это проверенные ребята, которые взрывают танцполы в клубах и ресторанах Минска. Мы заставили их играть друг против друга с одной целью — покорить зрителя. Можно будет увидеть и услышать творчество совсем еще молодых команд, которые до приглашения в студию играли по «точкам» и гаражам. Будет горячо!

— При этом прошлый ведущий шоу Дмитрий Врангель не знал, что его «ушли». Вы с ним говорили после случившегося?

— С Димой мы виделись всего раз в жизни, а что касается нашего пересечения в «Звездном ринге», то мы вдвоем оказались непричастны к сложившейся ситуации. В любом случае, он же боксер вроде. Хорошо, что на «Ринге» я сейчас с Ниной Богдановой, а не Димой Врангелем. Шучу, конечно. Конфликта как такового нет, просто в новом сезоне на СТВ все по-новому.

— Интересно, ты проходил кастинг, будучи сотрудником Белтелерадиокомпании или уже «безэфирным»?

— Надо ведь прямо отвечать? Меня сократили после того, как закрылся проект «Культурные люди», который мы делали на БТ. Два месяца лета оказались для меня глотком свободы. Профессионально заиграл в пляжный волейбол, вплотную занялся частным бизнесом и придумал интересный ТВ-проект. 60 дней безработицы быстро завершились. Кастинг на СТВ снова вернул меня в телевизор.

— Возвращаясь в прошлое, не могу не спросить: легко ли дался тебе переход с новостного эфира в развлекательный?

— Если ты о «Деловой жизни», за которую я когда-то получил номинацию на конкурсе «Телевершина», то жалею до сих пор, что не могу параллельно вести экономические новости. К сожалению, сегодня на отечественном ТВ-рынке нельзя одновременно вести серьезные и развлекательные проекты, приходится выбирать. Поэтому, несмотря на мой интерес к экономике, отдал предпочтение шоу. Экономика — в кармане, шоу — на голубом экране. Я поставил для себя очень простую задачу на телевидении — расти. С такими мыслями и пришел на Столичное телевидение. Для меня «Звездный ринг» — народное шоу, огромная сцена и веселая массовка. То же могу сказать о втором «ребенке» СТВ — проекте «Поющие города», который охватил всю Беларусь.

— В «Поющих городах» ты тоже задействован как ведущий?

— После первого знакомства с руководством канала понял, что вместе можно делать гораздо больше. В результате я задействован не только в двух музыкальных шоу, но и в утреннем эфире канала «Утро. Студия хорошего настроения». Так что теперь я в команде СТВ, и мне это очень нравится. При этом на «Беларусь 1» уже вы­шло мое авторское шоу «Доверяй и проверяй». В кадре известный ведущий Артем Рыбакин. Этот проект позволит выигрывать хорошие деньги прохожим на улицах Минска.

— Вообще-то не секрет, что на телевидении особо не заработаешь, зато узнаваемое лицо открывает многие двери. Согласен?

— Надеюсь, мне никогда не придется открывать двери лицом (смеется). Но если серьезно, то многие хотят пригласить к себе на праздник или корпоратив медийную личность, и думаю, именно этим во многом привлекательна работа на телевидении в Беларуси. Но при этом далеко не каждый ТВ-ведущий может провести праздник для «живых» людей. Я бы назвал работу на экране карьерой, а вне «голубого ящика» — ремеслом.

Владимир Жданович

Источник: http://mk.by/2013/10/18/91254/