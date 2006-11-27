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Гран-при XIX фестиваля современной хореографии в Витебске завоевал коллектив из Китая

27 ноября 2006 11:49
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Миниатюра "Рифмы гармонии" по единодушному мнению жюри была признана лучшей. Напомним, в творческом конкурсе приняли участие свыше 20 коллективов из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Казахстана, а также из Эстонии, Польши, Германии, Китая и Швейцарии.
Первая премия в номинации "Одноактный балет" присуждена Театру современного танца из Москвы, вторая - молдавской группе современного танца и перформанса. Самой почетной премии имени Евгения Панфилова удостоена хореограф Лариса Александрова из Москвы за одноактный балет "Путешествие против ветра".
# Культура

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