Глава Белорусского союза кинематографистов о молодых авторах: «Дайте им развиваться, Эйнштейн троечником был»

Новости Беларуси. О белорусском кинематографе говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Виктор Васильев, актёр театра и кино, председатель Белорусского союза кинематографистов:

Все фестивали, на которые мы выезжаем, организует Союз кинематографистов. Мы приезжаем в любую страну, организовываем эти фестивали. Показываем наши фильмы, показываем молодых ребят фильмы, и получаем громадное удовольствие.

Вот всё время говорят, что плохое кино, неинтересное кино.

Дайте им развиваться, Эйнштейн троечником был.