Фотографии времен фашисткой оккупации, сделанные немецкими солдатами: уникальная выставка открылась в Могилеве

Новости Беларуси. Уникальную коллекцию фотографий получил музей истории Могилева. Это снимки времен фашистской оккупации, сделанные немецкими солдатами. На снимках – горожане, улицы, архитектура: храмы и жилые здания, многие из которых не сохранились до наших дней. В коллекции есть редкие кадры потопа на реке Дубровенка, который летом 1942 года унес жизни тысяч горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Батюков, директор музея истории Могилева:

Канешне, горад адрозніваецца кардынальна. Мы можам пабачыць вуліцы, якія змяніліся адразу пасля вайны, альбо пад час вайны мяняліся. Пабачыць фотаздымкі, на якіх мы не пазнаем наш горад. І адначасова такія здымкі, дзе горад ні кропелькі не памяняўся ў некаторых асобных месцах. Воь за гэта мы яго і любим, што ў некаторых месцах ён застаўся самім сабой.

Фотопроект стал итогом нескольких лет труда историков, краеведов, которые собирали коллекцию. Всего в ней почти 400 фотографий, в том числе и оригинальных.