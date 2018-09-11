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Факсимильную копию 400-летнего «Букваря» представили в Национальной библиотеке: чем она уникальна?

11 сентября 2018 08:47
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Белорусскому букварю 400 лет! Маленькая книжечка на 52 листах, изданная в типографии Виленского православного братства, когда-то ценилась на вес золота.

Факсимильную копию 400-летнего «Букваря» представили в Национальной библиотеке: чем она уникальна?-1

И сегодня ей нет цены оригиналы хранятся только в двух библиотеках за рубежом. Но вот её факсимильную копию можно увидеть в Национальной библиотеке Беларуси. Чтобы копия первого букваря увидела свет, понадобилась поддержка министерства иностранных дел, министерства образования, посольств Беларуси в Великобритании и Латвии, а также Европейского банка реконструкции и развития. Как белорусы получили обратно свой первый букварь?

Факсимильную копию 400-летнего «Букваря» представили в Национальной библиотеке: чем она уникальна?-4

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ директор ГУ «Национальная библиотека Беларуси», доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь – Роман Мотульский.

Факсимильную копию 400-летнего «Букваря» представили в Национальной библиотеке: чем она уникальна?-7

Почему было потрачено столько сил на создание факсимильной копии первого букваря? Что такое факсимильная копия? Сколько напечатано копий букваря? Что ещё можно увидеть на выставке, которая проходит сейчас?

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Культура # Роман Мотульский # Фотофакт

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