Факсимильную копию 400-летнего «Букваря» представили в Национальной библиотеке: чем она уникальна?

И сегодня ей нет цены – оригиналы хранятся только в двух библиотеках за рубежом. Но вот её факсимильную копию можно увидеть в Национальной библиотеке Беларуси. Чтобы копия первого букваря увидела свет, понадобилась поддержка министерства иностранных дел, министерства образования, посольств Беларуси в Великобритании и Латвии, а также Европейского банка реконструкции и развития. Как белорусы получили обратно свой первый букварь?