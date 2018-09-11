Факсимильную копию 400-летнего «Букваря» представили в Национальной библиотеке: чем она уникальна?

Белорусскому букварю – 400 лет! Маленькая книжечка на 52 листах, изданная в типографии Виленского православного братства, когда-то ценилась на вес золота.
Белорусскому букварю – 400 лет! Маленькая книжечка на 52 листах, изданная в типографии Виленского православного братства, когда-то ценилась на вес золота.
И сегодня ей нет цены – оригиналы хранятся только в двух библиотеках за рубежом. Но вот её факсимильную копию можно увидеть в Национальной библиотеке Беларуси. Чтобы копия первого букваря увидела свет, понадобилась поддержка министерства иностранных дел, министерства образования, посольств Беларуси в Великобритании и Латвии, а также Европейского банка реконструкции и развития. Как белорусы получили обратно свой первый букварь?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор ГУ «Национальная библиотека Беларуси», доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь – Роман Мотульский.
Почему было потрачено столько сил на создание факсимильной копии первого букваря? Что такое факсимильная копия? Сколько напечатано копий букваря? Что ещё можно увидеть на выставке, которая проходит сейчас?
Подробности – в видеоматериале.