Эдуард Мартынюк и Татьяна Новик стали победителями второго сезона музыкального шоу «Две звезды на СТВ. Редкие кадры»

Эти две звезды спелись на границе. Он – артистичный тенор, она – строгая пограничница. А вместе они – победители второго сезона музыкального шоу «Две звезды на СТВ. Редкие кадры». Редкость этих кадров доказана наибольшим количеством голосов зрителей этого сезона. Мы расскажем о том, насколько тернист был их путь к победе.

Из-за плотного гастрольного графика Эдуарда репетировать номера приходилось прямо за кулисами. Волнительно но ведь зритель почувствовал, что они не играли, а проживали свою историю прямо на сцене.

Будучи в жюри в первом сезоне, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Эдуард Мартынюк никак не ожидал, что во втором придётся стать участником самому.

Их критиковали и ставили не самые лучшие оценки, но они всё равно завоевали любовь зрителей.

Подарки, которые предоставил победителям постоянный партнёр шоу «Две звезды» Белкоопсоюз.

Для тех, кто пропустил удивительное музыкальное шоу и вновь хочет вспомнить, как это было, телеканал СТВ проводит повторную трансляцию двух сезонов шоу «Две звезды».

С 9 по 12 января в 20:15 пойте вместе с участниками 1-го сезона. А 13 и 14 января в 17:55 и 20:15 удивляйтесь редким кадрам на сцене шоу.

Снова зажигательные танцы, неожиданные перевоплощения, искренние слёзы и поцелуи. Смотрите, как зажигаются две звезды на СТВ.