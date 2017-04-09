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Думаю, мне скажут, что я умничка: финал «Avanti» пройдет 9 апреля в Минске

09 апреля 2017 11:05
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Новости Беларуси. 9 апреля станут известны победители Международного детского конкурса современного творчества «Avanti». Он собрал в Минске более 300 участников из разных стран. Это как сольные исполнители, так и целые творческие коллективы.

Народная песня, джаз, театр, мода и цирковое искусство – все это на сцене Дворца культуры ветеранов.

Думаю, мне скажут, что я умничка: финал «Avanti» пройдет 9 апреля в Минске-1

Елена Осмоловская, организатор конкурса «Avanti»:
Мы рады на конкурсе видеть наших друзей из России, Украины, Армении. Это творческое сообщество, оно объединяет, радует, вдохновляет, людей на новое творческое общение.

Есения Филимонцева, участница конкурса «Avanti»:
Думаю, мне скажут, что я умничка. Я первый раз вот выступила, мне все хлопали.

В 2017 году конкурс проходит в пятый раз. Для большинства его участников –это начало успешного творческого пути. Отмеченные профессиональным жюри исполнители стремятся к покорению новых высот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финалом конкурса 9 апреля станет яркий гала-концерт.

# Культура # Конкурс # Фотофакт # Елена Осмоловская # Есения Филимонцева

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