День белорусской письменности отмечают в Глубоком 2 сентября

Новости Беларуси. Глубокое, древний город на Витебщине, 2 сентября принимает День белорусской письменности. В небольшой райцентр съехались тысячи гостей. Поздравления гостям и участникам праздника направил Президент. На многочисленных подворьях можно познакомиться с культурой и кухней народов мира. А гости фестиваля – с удивительной белорусской поэзией и прозой.

В начале было слово... виртуальное. О всебелорусском празднике глубокский школьник решил рассказать глобально. На просторах Интернета создал первый сайт о Дне письменности.

Владислав Лавцевич, ученик Глубокской районной гимназии:

Где проходил День письменности, откуда взялся праздник, происхождение белорусского языка, о белорусских просветителях и поэтах Глубоччины.

Свой портал будущему белорусскому «Цукербергу» удалось запрограммировать на успех. Полторы тысячи просмотров и 500 посещений только за один день. Причем со всего мира.

Лидия Романчук, учитель информатики Глубокской районной гимназии:

Самое главное, что наполняемость этого сайта он сам предлагал. Отрадно, что к празднику этот сайт сделали. Мы выполнили перевод за два дня. Он уже на белорусском языке.

Гениальных земляков 2 сентября увековечили в бронзе. Первый наш художник-фантаст, сказочник, фольклорист Язэп Дроздович. Здесь собрал труппу и поставил первый спектакль основатель белорусского театра Игнат Буйницкий. Отсюда же начинался полет фантазии знаменитого авиаконструктора Павла Сухого.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Дань уважения тем, кто внес значительный вклад в развитие белорусской культуры, тем, кто в таких небольших городах по-настоящему поднял флаг не только своего города, но и всей Беларуси на мировой уровень.

Среди уроженцев Глубокого немало и тех, кто прославился за границей. Ученый Элиэзер Бен-Иегуда подарил Израилю современный иврит. А экранизация романа Тадеуша Доленга-Мостовича «Знахарь» получила широкое международное признание. Новое слово в белорусской литературе обсудили писатели из семи стран.

Александр Казинцев, заместитель главного редактора журнала «Наш современник» (Россия):

Мы пытаемся ввести в наше общее литературное пространство имена талантливых белорусских писателей: Николу Метлицкого, Алеся Савицкого и других. Семь десятков имен мы уже открыли современному российскому читателю.

Для любознательных в самобытных стенах этнографического музея 800-летняя берестяная грамота из Витебска и книжные раритеты. Труды белорусских печатников-первопроходцев – Франциска Скорины и Симеона Полоцкого. И все этапы эволюции орудий писательского труда: от пера с чернилами до печатной машинки. Старинная оргтехника в рабочем состоянии: хоть сейчас бумагу заправляй.

Владимир Мирончик, научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея:

Рукапісныя матэрыялы, канешне, добра, аднак развіццё пячатных машынак таксама было прарывам у кнігадрукаванні.

Культуру в массы здесь буквально несут писатели и ученые. Из музейных залов, магазинов и издательств книжные полки перекочевали и на улицы города. Есть и чему поучиться. К истокам возвращают мастер-классы по письму на бересте и камне и уроки каллиграфии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Чингиз Али оглы Алиев, писатель, председатель Межгосударственного совета СНГ по книгоизданию (Азербайджан):

Я сегодня воочию стал свидетелем того, насколько огромен интерес к книге в Беларуси. Я считаю, такого рода мероприятия способствуют тому, чтобы книга находила своего читателя.

Было очень приятно встретиться с поистине народным праздником. Везде чувство атмосферы карнавала.

Гости праздника:

Почаще бы такие праздники, радостно на душе, и люди такие светлые ходят, радуются. Праздник есть праздник.

Праздником глубочане жили последние два года. Обновили больше 100 объектов. И не зря в свое время город на озерах назвали «белорусской Венецией».

Олег Морхат, председатель Глубокского райисполкома:

Глубоччина – это край озер. У нас 106 озер, а 5 из них расположены в черте города. И мы сумели озеро Глубокое, набережную преобразить в экзотический уголок.

Гости праздника:

Глаз радует абсолютно все, потому что столько работы проделано. И вот ходим и радуемся.

Гости разъедутся – литературные традиции останутся. Праздник на все времена в недалеком будущем, вероятно, обойдет все белорусские города. Сегодня Глубокое готовится передать эстафету Быхову. Он примет 20 День письменности.